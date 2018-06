INSTAGRAM VS YOUTUBE Esplodono le Stories | arriva IGTV | video senza limiti e molto

INSTAGRAM supera il miliardo di utenti. E con i video lunghi sfida YouTube : Per la maggior parte degli utenti aumenterà la lunghezza dei video che si posso caricare. Da un minuto a 10 minuti. Fino a un'ora per gli account con un pubblico molto vasto. I filmati si potranno caricare via Instagram o una con una nuova app chiamata IGTV

INSTAGRAM supera il miliardi di utenti. E con i video lunghi sfida YouTube : Per la maggior parte degli utenti aumenterà la lunghezza dei video che si posso caricare. Da un minuto a 10 minuti. Fino a un'ora per gli account con un pubblico molto vasto. I filmati si potranno caricare via Instagram o una con una nuova app chiamata IGTV

INSTAGRAM sfida Facebook e Youtube : i video dureranno fino a 1 ora : Instagram dice addio alle limitazioni e lo fa partendo dalla durata dei video. Sul social network, infatti, sarà prossimamente possibile postare filmati dalla durata di un'ora.Secondo il Wall Street Journal, Instagram starebbe introducendo questa nuova funzione perché vorrebbe concentrarsi e migliorare l'esperienza degli utenti per quanto concerne la condivisione e la produzione di filmati. Si tratterebbe di una vera e propria ...