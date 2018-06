Instagram IGTV | video fino a un' ora Duello con Youtube e la tv tradizionale sempre più

Instagram. Come funziona IGTV - la nuova app dedicata ai video verticali : Instagram raggiunge quota un miliardo di utenti attivi e annuncia l’arrivo di IGTV, una nuova app per pubblicare video lunghi fino a un’ora e ripresi in verticale. Basta scaricare l’app, accedere con l’account Instagram e si avrà accesso al primo tentativo dell’app del gruppo Facebook di combattere sul terreno di YouTube, quello dei video e dei contenuti realizzati dai creator. Chiunque potrà caricare video e lanciare il ...

IgTv - Instagram lancia l'app video che sfida televisione e Youtube : Ieri a San Francisco si è tenuto l’evento di lancio della nuova piattaforma video, IgTv. Kevin Systrom, fondatore e amministratore delegato di Instagram, lo ha aperto facendo notare che "gli adolescenti guardano il 40 per cento in meno di tv rispetto a 5 anni fa", che "Instagram è ormai utilizzata da un miliardo di persone al mese" e che "all’interno dell’app, la crescita della fruizione di video è del 60 per cento su base annua". ...

Come condividere video IGTV nelle storie Instagram : IGTV – letteralmente Instagram TV – è il primo concreto tentativo della famosa piattaforma social di andare a competere con un mostro sacro Come YouTube. Per integrare la nuova piattaforma con il social, è possibile condividere video IGTV nelle storie Instagram, ed a breve vedremo Come! Come spiegato nel nostro approfondimento infatti, la nuova app presentata da Instagram permetterebbe di registrare video in verticale e fino ad 1 ora ...

Instagram ha 1 miliardo di utenti. E lancia la sfida a YouTube con IGTV - app per i video verticali : La forza di Facebook, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg non si basa solo sull’enorme successo che la piattaforma è riuscita ad ottenere nel mondo superando i 2 miliardi di utenti attivi ed espandendosi in molti settori diversi, ma anche sulle acquisizioni di rilievo che la società è riuscita a portare a termine nel corso degli anni. Prima ancora di WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, una delle ...

Instagram ha un miliardo di utenti e lancia un servizio di video. Come funziona IGTV : Instagram raggiunge il miliardo di utenti e celebra il risultato con il lancio della di IGTV: la nuova app per pubblicare (e visualizzare) video lunghi fino a un’ora, registrati con il cellulare in verticale. La novità, annunciata mercoledì durante un evento a San Francisco, è pensata soprattutto per permettere ai follower di seguire ancora più da vicino i loro beniamini. Ma in cosa differisce dal classico ...

L’inquietante nuovo video di Selena Gomez per IGTV - la tv di Instagram : la popstar in un cortometraggio horror : L'IGTV, la tv di Instagram che ha debuttato per la maggior parte degli utenti della piattaforma social il 21 giugno, può contare su un nuovo video di Selena Gomez per promuovere il suo lancio. Questa nuova funzionalità dell'applicazione permetterà agli utenti di guardare video della durata maggiore del canonico minuto, attraverso una funzione che si troverà in una scheda speciale nella parte superiore della home del proprio profilo. In quanto ...

Come Caricare Video Su IGTV Di Instagram : Ecco la guida completa per Caricare un nuovo Video su IGTV, la piattaforma di Instagram che permette di Caricare Video che durano fino a 60 minuti. Upload Video su IGTV: ecco Come Caricare Video e filmati su IGTV: ecco Come Come abbiamo visto nella giornata di ieri, Instagram ha lanciato ufficialmente la sua nuova applicazione dedicata alla pubblicazione […]

Come Creare Un Canale Su IGTV Di Instagram : Ecco la guida completa per Creare un nuovo Canale su IGTV, la piattaforma di Instagram che permette di caricare video che durano fino a 60 minuti Aprire nuovo Canale su IGTV: ecco Come Come abbiamo visto nella giornata di ieri, Instagram ha lanciato ufficialmente la sua nuova applicazione dedicata alla pubblicazione e condivisione di video lunghi per sfidare […]

Instagram lancia IgTv : video più lunghi e sfida a YouTube : Instagram è pronta a rivoluzionare il mondo dei social network. Durante un evento a San Francisco, il CEO e co-fondatore Kevin Systrom ha annunciato il lancio di IgTv, nuova funzionalità che

