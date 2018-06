Instagram ha 1 miliardo di utenti E lancia la sfida a YouTube con IGTV | app per i video

laragnatelanews

(Di giovedì 21 giugno 2018) La forza di Facebook, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg non si basa solo sull’enorme successo che la piattaforma è riuscita ad ottenere nel mondo superando i 2 miliardi diattivi ed espandendosi in molti settori diversi, ma anche sulle acquisizioni di rilievo che la società è riuscita a portare a termine nel corso degli anni. Prima ancora di WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, una delle decisioni più importanti è stata acquistare, social network dedicato principalmente alla condivisione di foto. Da allora la piattaforma è cresciuta ottenendo riscontri sempre maggiori ed evolvendosi in modo sempre più evidente, puntando non solo sulle immagini ma anche suie avvicinandosi ad un pubblico molto vasto. E’ in questi giorni, tuttavia, che la società annuncia un importante traguardo che viene celebrato con una ...