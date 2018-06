Instagram | arriva la tv | sarà possibile caricare video di un’ora Il co-fondatore

Addio televisione - arriva Igtv di Instagram. Ecco di cosa si tratta : Il servizio è già disponibile in tutto il mondo e per celebrare il lancio alcuni tra gli account Instagram più seguiti, come quello di Selena Gomez, hanno iniziato subito ad aggiungere video ai loro ...

Instagram sfida YouTube : arrivano i video da un'ora : Instagram , il social network di condivisione fotografica più utilizzato al mondo, lancia da oggi una nuova applicazione che permette ai suoi utenti di condividere e guardare video della durata di un'ora. Acquistato nel 2012 da Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ...

Instagram VS YOUTUBE/ Esplodono le Stories - arriva IGTV : video senza limiti e molto altro... : La sfida di INSTAGRAM a YOUTUBE: la piattaforma festeggia il miliardo di utenti e implementa la possibilità di caricare video senza limiti di lunghezza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:50:00 GMT)

Video di 10 minuti : la tv di Instagram potrebbe arrivare già oggi : (Foto: Cescon on Unsplash) La tv di Instagram, cioè IgTv, la sezione del social network che ospiterà Video più lunghi rispetto ai formati attualmente pubblicabili, dovrebbe arrivare a breve sugli schermi degli utenti. Addirittura entro la giornata, si dice. La piattaforma dovrebbe essere parte della scheda Esplora e dovrebbe contenere Video modello YouTube di 10 minuti. Anche se le indiscrezioni precedenti avevano riportato la possibilità di ...

Screenshot Storie Instagram : Non Arriva Più La Notifica : Instagram: niente più Notifica per gli Screenshot nelle Storie. Instagram non mostra più la Notifica se un utente ha fatto lo Screenshot delle tue Storie Instagram non invia più notifiche quando si fanno Screenshot di una storia Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi […]

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme - arriva la conferma su Instagram (foto) : Finalmente è ufficiale: Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme a tre mesi dall'annuncio della separazione! Lo scorso marzo Zayn e Gigi hanno annunciato su Twitter di essersi lasciati, dopo circa due anni di relazione. La notizia ha sconvolto i fan per giorni interi, tant'è che i loro nomi sono finiti ai vertici delle tendenze mondiali di Twitter. I due avevano scritto su Twitter due post molto romantici, entrambi dichiarando di aver ...

Instagram - arriva la condivisione dei post nelle storie : Indietro 18 maggio 2018 2018-05-18T16:31:49+00:00 ROMA – Instagram introduce una piccola novità: la ricondivisione dei post nelle storie. Ecco come funziona: Apri Instagram. Clicca sul post che vuoi ricondividere nella storia. Clicca sull’aeroplanino di carta (cerchiato in rosso nella prima foto). Si aprirà una finestra con la voce “Aggiungi post alla tua storia” (vedi seconda […] L'articolo Instagram, arriva la condivisione dei post nelle ...

La musica arriva nelle storie di Instagram con gli “sticker musicali” : Indietro 9 maggio 2018 2018-05-09T11:58:57+00:00 ROMA – La musica nelle storie di Instagram. È la folle – ma forse non più di tanto – nuova idea di Mark Zuckerberg. Starebbero per arrivare dei “music stickers”, attraverso i quali si potrà selezionare il brano che più si adatta alla storia. Cliccando sugli sticker, in pratica, si aprirebbe […] L'articolo La musica arriva nelle storie di Instagram con gli “sticker musicali” proviene da ...

Instagram vuole diventare un negozio : arrivano i pagamenti in-app - anche in Italia : Instagram ha iniziato oggi ad aggiornare la sua app introducendo la possibilità di collegare una carta di credito al proprio profilo ed effettuare pagamenti. L'articolo Instagram vuole diventare un negozio: arrivano i pagamenti in-app, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.