“Innamoratissimo” Stefano De Martino | scoop senza precedenti | roba grossa

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) “Deè innamorato”. Anzi: “innamoratissimo”, dice il settimanale Oggi, che firma un nuovosul ballerino lanciato da Amici e diventato famoso anche per il matrimonio con Belen Rodriguez. Ma no, non pensate subito a Gilda Ambrosio, la fashion designer e it-girl italiana che, a detta del gossip, ha fatto girare parecchio la testa a De. La voce che gira sull’ex inviato de L’Isola dei Famosi e riportata da Oggi farà felici gli eterni romantici. Quelli che da tempo immemore chiedono a gran voce un ritorno di fiamma trae Belen, che è anche la mamma di suo figlio Santiago, oltre che sua ex moglie. Sappiamo per certo che l’argentina è in crisi con Andrea Iannone. L’ha confermato lei stessa: “Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago. ...