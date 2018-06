Inizia con l’estate la corsa al tormentone estivo | chi la spunterà?

Salvini : "Finalmente ora i barconi Iniziano ad andare altrove" : 'I barconi iniziano finalmente ad andare da un'altra parte. Per farsi ascoltare occorreva dire qualche no, non signor sì signora Merkel o signor Macron a qualsiasi richiesta. Questo non vale solo per ...

CAROLYN SMITH CONTRO ELEONORA BRIGLIADORI/ L'Iniziativa per le donne malate di tumore al seno : CAROLYN SMITH CONTRO ELEONORA BRIGLIADORI: “Le auguro di non incontrarmi mai per ciò che disse a Nadia Toffa”. La nota ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle, risponde (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:56:00 GMT)

L’avventura bianconera di Emre Can è Iniziata ufficialmente : Emre Can è ufficialmente un giocatore della Juventus. L’ex Liverpool ha sostenuto le visite mediche al J-Medical, dove lo attendeva

Wind Summer Festival - con Ilary Blasi Inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

Gianmarco Tamberi torna in gara : “Inizia la mia seconda vita - tornerò come prima dell’infortunio. Salto per vivere” : Gianmarco Tamberi non vede l’ora di tornare in gara: dopo una lunga attesa finalmente è pronto per rientrare in pedana, domani venerdì 22 giugno sarà protagonista a Buhl (Germania) ovviamente nel suo Salto in alto. Il marchigiano farà così il suo debutto stagionale all’aperto dopo essere stato costretto a saltare le prove indoor sempre a causa dei postumi dell’infortunio patito alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016. Il ...

Maturità - la seconda prova è Iniziata : greco al classico - matematica allo scientifico Tutte le tracce : matematica per lo scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'...

"Felice con Max Biaggi - poi ha Iniziato a farsi sentire sempre meno" : la rivelazione dell'attrice : Il gossip non sbagliava. Tra Max Biaggi e Michelle Carpente c'è stato qualcosa in più di una semplice amicizia,

Ajello si converte al "cattivismo" Basta col "buonismo" di sinistra Inizia l'autocritica degli intellettuali : Tira una strana aria tra gli intellettuali di sinistra, un’aria del resto perfettamente prevedibile vista la vittoria del populismo giallo-verde, preceduta comunque dalla Brexit, dalla affermazione di Donald Trump negli Usa, dalla vittoria di Orban in Ungheria e dalle vittorie di Putin in Russia. Segui su affaritaliani.it

Fedez ha litigato con Fabio Rovazzi e J-Ax? / La risposta in un vecchio messaggio : "Oggi Inizia..." : Quali sono le vere cause del litigio tra Fedez e i suoi storici amici Fabio Rovazzi e J-Ax: la nuova ipotesi del settimanale Oggi chiama in causa la madre del giudice di X Factor.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Di Maio : "Con Salvini va alla grande". Ma nel M5s Inizia a circolare il sospetto velenoso : Altro che divisioni, altro che timori del M5s per l'avanzata leghista nei sondaggi (proprio a danno dei pentastellati, in calo). Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Maturità 2018 - Inizia l’esame per oltre 500mila studenti. E si parte con la prima prova : il tema di italiano : La campanella suona alle 8.30 e dà il via alla prima prova per i 509.307 studenti che in tutta Italia affrontano da oggi la Maturità. Quest’anno le commissioni saranno 12.865, per un totale di 25.606 classi coinvolte. Tempo massimo per lo svolgimento del tema di italiano: sei ore. I candidati interni sono 492.698. Giovedì sarà poi il giorno della seconda prova, fissata sempre per le 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli ...

Oggi esami di maturità per 509.307 studenti : si Inizia con italiano : Si parte. Il conto alla rovescia è terminato. Gli esami di maturità iniziano Oggi per 509.307 studenti, di cui 492.698 interni.

Frenetik & Orang3 ci mettono la faccia : 'Le major hanno Iniziato a riconoscere il valore delle cose che vengono dal basso' : Anche le major hanno iniziato a guardare con maggiore interesse al mondo "indie". I rapporti tra etichette indipendenti e major sono diventati più fluidi? F. : Le major cercano di trovare degli "...