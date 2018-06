Inghilterra in ansia | problemi fisici per Dele Alli

sportfair

: RT @capuanogio: #Inghilterra, giovani leoni divertitevi. Il ct Southgate anti-ansia, titolari comunicati 48 ore prima del debutto contro la… - serpicofra : RT @capuanogio: #Inghilterra, giovani leoni divertitevi. Il ct Southgate anti-ansia, titolari comunicati 48 ore prima del debutto contro la… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Inghilterra, giovani leoni divertitevi. Il ct Southgate anti-ansia, titolari comunicati 48 ore prima del debutto contro la… - capuanogio : #Inghilterra, giovani leoni divertitevi. Il ct Southgate anti-ansia, titolari comunicati 48 ore prima del debutto c… -

(Di giovedì 21 giugno 2018)alle prese con un guaio muscolare che potrebbe costringerlo al forfait nella prossima gara della suaai Mondiali Allenamento a ranghi quasi completi per l’in vista del match di domenica contro Panama, unico assente il centrocampista del Tottenham,, alle prese con un problema muscolare alla coscia rimediato nella sfida contro la Tunisia. La presenza del giocatore 22enne resta in dubbio per la gara in programma allo stadio Nizhny di Novgorod, seconda uscita della Nazionale dei ‘tre leoni’ nel girone G ai mondiali di Russia. (Int/AdnKronos) L'articoloinperSPORTFAIR.