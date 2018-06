Indagine nel passato per sapere di chi sono i resti dell' alpinista sconosciuto

Ong - Lifeline salva 250 profughi. Toninelli : “Avviata un’Indagine - non collabora con la Libia” : I ministri Toninelli e Di Maio annunciano un'indagine in corso per controllare l'operato di Lifeline: "Non stanno collaborando con la guardia costiera Libica che, dalle prime informazioni acquisite, stava intervenendo per salvare i migranti e riportarli su suolo libico. Operazione di sua stretta competenza, trattandosi di eventi accaduti in mare libico".Continua a leggere

Perché nella doppia Indagine sul caso Montante ci rimette l'autorevolezza : La commissione regionale antimafia in Sicilia indaga e convoca audizioni sul caso Montante. Nulla di male, verrebbe da dire. C’è però un problema. Se una commissione parlamentare si muove in parallelo a un’indagine giudiziaria in corso si crea inevitabilmente un gioco di rimandi fra l’una e l’altra

Nuovo Stadio Roma - 9 arrestati : c'è anche Parnasi/ Malagò : "Roma non coinvolta nell'Indagine" : Nuovo Stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di Roma(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 23:37:00 GMT)

Filippo Magnini nella bufera doping : «Un’Indagine vergognosa» : Un bonifico da 1200 euro e alcune intercettazioni sospette. Sono queste le principali prove che la Procura di Nado Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping) ha messo sul banco contro l’ex nuotatore Filippo Magnini: alle due violazioni del codice Wada di cui era stato accusato lo scorso ottobre, vale a dire consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento, se n’è aggiunta una terza, ossia somministrazione o tentata ...

Quanto sanno davvero su HIV/AIDS i ragazzi? L’Indagine nelle scuole italiane : Un’indagine di ANLAIDS, Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS, che ha analizzato 12685 questionari anonimi somministrati prima di un intervento formativo in 67 Istituti Scolastici pubblici in Lombardia, Lazio e Emilia Romagna (39% licei, 54% istituti tecnici, 7% istituti professionali), prevalentemente concentrati su Milano e Roma. L’indagine, attuata negli ultimi cinque anni scolastici, evidenzia importanti limiti nelle conoscenze ...

Alitalia - Indagine per bancarotta. Nel mirino la gestione Ethiad : Fiamme Gialle acquisiscono documenti sulla gestione della compagnia araba. Nel mirino numerose operazioni anomale, inclusa la cessione di slot pregiati

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’Indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Roma - giallo dietro l'aumento della produzione di rifiuti : Indagine dei vigili nelle discariche per capire se ci sono accessi di altri comuni : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Clamoroso Juventus - Indagine dopo la gara contro il Real : i calciatori nella bufera : La Juventus è concentrata sulla gara di campionato contro il Bologna, l’obiettivo è quello di raggiungere lo scudetto ma non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Champions League contro il Real Madrid e per il comportamento di alcuni calciatori bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Gazzetta dello sport infatti, Buffon, Agnelli, Chiellini e Benatia, sarebbero finiti nel mirino dei vertici Uefa dopo le ...

Indagine commissione anti 'Ndrangheta su 'Calabresi nel mondo' : Roma, 23 apr. , askanews, 'La vicenda giudiziaria relativa ai presunti illeciti commessi nella gestione della Fondazione 'Calabresi nel mondo' fa riemergere non solo il macabro sospetto delle ...

ALITALIA - Indagine UE/ L’Antitrust mette nel mirino il prestito-ponte da 900 milioni di euro : ALITALIA, l'Ue avvia un'INDAGINE sul prestito ponte da 900 milioni di euro concesso dallo Stato. L'Antitrust vuole verificare che l'operazione non sia aiuto di Stato(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:56:00 GMT)