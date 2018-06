Incinta a 11 anni Caso choc in Italia | e solo con la gravidanza si scopre tutto Cosa

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un pedofilo che ha deciso il rito abbreviato, ovvero l’accettazione tacita della condanna decurtata di una determinata percentuale fissa, per aver fatto risparmiare soldi preziosi allo Stato (considerate quanto può durare e quindi costare un processo penale di questi tempi, in). Di certo non poteva appellarsi al solito “sono innocente”, non avrebbe tenuto neanche per un secondo in tribunale, visto la bambina di appena undici – e che lo ha fortunatamente denunciato – adesso porta in grembo suo figlio, un bambino di certo non concepito dall’amore e dalla voglia di creare una famiglia, bensì da una violenza inaudita. Il mostro, protagonista di questa vicenda è un uomo di origine nigeriana di trentaseiche è stato condannato in tribunale a Torino con rito abbreviato a settedi reclusione per aver abusato di una bambina di undici. Per mesi l’uomo ha avuto ...