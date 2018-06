In arrivo Vento Aureo un nuovo anime della saga di JoJo

F1 - GP Canada 2018 : perché la bandiera a scacchi è stata sventolata prima? Il clamoroso errore e l’ordine di arrivo modificato : Il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1, ha avuto un epilogo alquanto strano e unico nel suo genere. La bandiera a scacchi, infatti, è stata sventolata al termine del 69esimo giro, cioè una tornata prima rispetto al previsto. Un incidente di percorso che ha generato molta confusione tra piloti e direttori sportivi ma che fortuna non ha cambiato l’ordine d’arrivo della gara di Montreal. Sebastian Vettel ha vinto davanti a ...

Pioggia - vento e grandine in arrivo sulla Toscana : Torna la Pioggia sulla Toscana. E con i temporali anche il vento. Dalle 16 di oggi, giovedì 7 giugno, e fino alla mezzanotte di venerdì sarà in vigore l'allerta su tutta la Regione per rovesci e ...

Astronomia : un flusso di vento solare investirà la Terra - in arrivo tempeste geomagnetiche : Secondo gli esperti del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) è possibile che si verifichino tempeste geomagnetiche polari il 17 Maggio, quando un flusso di vento solare investirà la Terra. Il flusso di particelle è stato prodotto da un buco coronale originatosi sulla nostra stella. In considerazione di precedenti eventi simili, si ipotizza che la tempesta potrebbe essere di categoria G2 (in una scala che va da G1 a G5), con ...

Milan - in arrivo due super colpi dopo la sconfitta contro il Benevento Video : Il #Milan sta lavorando con grande insistenza sul mercato, anche dopo la clamorosa sconfitta arrivata in casa contro il Benevento. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'estero, il club rossonero è molto vicino all'acquisto di Bernard, fantasista brasiliano che milita nelle fila del Shakhtar Donetsk: il calciatore sudamericano ha ventisei anni ed è in scadenza di contratto e arriverebbe a parametro zero. Inoltre ha passaporto ...

Milan-Benevento 0-0 LIVE : in arrivo i primi verdetti : Milan-Benevento 0-0 LIVE: in arrivo i primo verdetti – Dopo le gare tra Spal-Roma e Sassuolo-Fiorentina, continua il programma della 34^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Benevento, la squadra di Gattuso si gioca le ultime chance di qualificazione in Champions League mentre per gli uomini di De Zerbi può arrivare l’aritmetica retrocessione in Serie B. Milan: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Borini, ...

In arrivo un nuovo singolo di Fedez e J-Ax prima del grande evento a San Siro : Il nuovo singolo di Fedez e J-Ax sta per arrivare. Ad annunciarlo sono i due rapper di Comunisti col Rolex, che si apprestano a tornare sul palco per la finale del loro tour congiunto che terranno allo Stadio San Siro di Milano. Volato negli Stati Uniti secondo una modalità rocambolesca, J-Ax ha finalmente rivelato il motivo per il quale abbia deciso di raggiungere il suo collega. Si è infatti trattato di girare il videoclip dedicato alla ...