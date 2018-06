Immigrazione al centro degli equivoci tra i leader europei

Usa - attivista diffonde audio registrato in un centro Immigrazione. La disperazione dei bimbi strappati alle famiglie : “Papà - papà!” : Una registrazione audio che sembra catturare le voci strazianti di bambini che invocano in spagnolo i loro genitori in una struttura di immigrazione degli Stati Uniti alimenta l’indignazione per la politica dell’amministrazione Trump di separare i bambini immigrati dai loro genitori. “Papà! Papà!”, si sente dire un bambino nel file audio che è stato diffuso per la prima volta dall’organizzazione di giornalismo investigativo ...