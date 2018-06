Il tuo lui non ha desiderio | 10 motivi per cui non vuole fare sesso!

A cena con il tuo gatto? Ecco le ricette 2 in 1 - per te e lui : Il vostro gatto è il vostro coinquilino preferito, stravedete per lui e pur di farlo sentire coccolato fareste qualsiasi cosa? Bene, abbiamo il libro che fa per voi: si intitola ricette per il mio gatto…e per me! (edito da L’Ippocampo) e raccoglie delle golose ricette in doppia versione, per umani e per felini. LEGGI ANCHE16 curiosità sui gatti che (forse) non conoscevi Troppi cibi confezionati non fanno bene L’idea non è ...