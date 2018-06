Il sottosegretario non ricorda i ministri del suo governo

Siri : Toninelli non è ministro. La gaffe del sottosegretario ospite di La7 : Clamorosa gaffe di Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture. Il leghista, ospite di Tagadà , su La7 , ha sostenuto, ribadendolo per ben tre volte che ' Toninelli non è ...

