IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 21 giugno : Eric scopre il SEGRETO di Katie e Wyatt : BEAUTIFUL, Anticipazioni 21 giugno: Eric scopre il segreto di Katie e Wyatt che ammettono di stare insieme. Come reagiranno Quinn e Bill Spencer alla notizia?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 05:34:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni 21 giugno 2018 : una brutta sorpresa attende Ulpiano : Il giovane figlio di Adela scoprirà una sconvolgente verità mentre Prudencio non rivelerà di aver visto Saul e Julieta baciarsi.

Il SEGRETO anticipazioni : FE vuole aprire un negozio di vino e liquori : I telespettatori italiani della telenovela Il Segreto potranno presto assistere al ritorno a Puente Viejo di Fe Perez (Marta Tomasa Worner): come abbiamo avuto occasione di anticipare in alcuni dei nostri precedenti post, l’ex governante di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) inizierà ad investigare sul passato della “rivale” Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) e, oltre a scoprire che quest’ultima è la madre del piccolo ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 25-29 giugno 2018 : Francisca caccia di casa Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno 2018: la furia di Ulpiano! Saul fa la sua scelta! Candela perdona Venancia… Anticipazioni Il Segreto: Saul sceglie Julieta e Francisca lo caccia via dalla Villa! Ulpiano decide di vendicare col sangue la morte di suo padre! Candela concede un’ultima chance a Venancia! Dolores disperata… Parte una nuova settimana in compagnia delle storie de El ...

Il SEGRETO anticipazioni : IGNACIO propone a JULIETA di lasciare la città : Negli episodi estivi de Il Segreto, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di JULIETA Uriarte (Claudia Galan): una volta scoperto che quest’ultima si è nascosta a Puente Viejo insieme alla nonna Consuelo (Trinidad Iglesias), l’uomo si recherà nella cittadina per affrontare la ragazza ma ignorerà che è stata Francisca Montenegro (Maria Bouzas) a metterlo sulle sue ...

Il SEGRETO anticipazioni 20 giugno 2018 : Ulpiano torna a Puente Viejo per le nozze della madre : Il figlio di Adela fa ritorno in paese per aiutare la madre nei preparativi ma ad attenderlo c'è una brutta sorpresa...

Il SEGRETO anticipazioni : ultimatum di FRANCISCA - SAUL chi sceglie??? : Tante nuove e coinvolgenti trame in arrivo nei prossimi episodi de Il Segreto, la telenovela spagnola di Canale 5: come già accaduto in precedenza, il povero SAUL (Ruben Bernal) dovrà nuovamente scegliere se stare al fianco di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) o di Julieta Uriarte (Claudia Galan)… Come avrete già potuto vedere e intuire nel corso delle puntate, il giovane Ortega dovrà assumere nuovi operai per portare a compimento il ...

Il SEGRETO anticipazioni 19 giugno 2018 : è guerra tra Francisca e Julieta : Le due prime donne della soap avranno un altro acceso confronto, ma questa volta Francisca non è disposta a perdonare.