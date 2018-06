Il retroscena firmato Novak Djokovic | “Roland Garros? Perdere contro Cecchinato mi ha

sportfair

: Mercato Milan, il retroscena firmato Reina - milannewsmondo : Mercato Milan, il retroscena firmato Reina - NapoliSport1926 : Siete tutti uguali, tutti come Higuain! - zazoomnews : Federer biondo a Stoccarda il retroscena firmato dal parrucchiere: “vuole coprire i capelli bianchi” - #Federer… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) In conferenza stampa al Queen’s,è tornato a parlare della sconfitta rimediataMarcoal RolandNel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’esordio al Queen’s,ha parlato dei risultati ottenuti di recente in campo. Il campione di Belgrado si è soffermato in particolare sulla sconfitta rimediata, a sorpresa,Marco, autore di un grandissimo exploit al Rolandha dichiarato: “non è la prima né l’ultima partita che ho perso nella mia carriera. So come gestire queste situazioni particolari, nonostante, considerando le circostanze degli ultimi 12 mesi, quel tipo di partita mi ha fatto tanto male perché avevo una possibilità di fare almeno un passo in avanti, stavo iniziando a giocare bene. A Roma semifinale, a Parigi quarti, ma ho giocato sotto i miei standard in quel ...