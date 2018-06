huffingtonpost

: 'Il nemico dei grandi live è l'ego: rischi di perdere la brocca. Gli stadi? Me li sono sudati' - HuffPostItalia : 'Il nemico dei grandi live è l'ego: rischi di perdere la brocca. Gli stadi? Me li sono sudati' - mlimuli : Il nemico da far linciare sulla publica piazza dei social, oggi é... - cesarebrogi1 : RT @mariandres2014: E’ ebreo, è un finanziere, negli anni ‘90 ha speculato sulla crisi valutaria. Ma soprattutto è uno dei principali fina… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) "Il mio abbraccio al pubblico, lungo tutto un tour". L'abbraccio è quello metaforico e rappresentato dalla forma del palco con cui Cesare Cremonini ha scelto di correre, cantare e suonare (chitarra e pianoforte per due set in acustico) nei suoi, quelli delle quattro dateche oggi hanno fatto tappa a San Siro per la prima ufficiale del tour, dopo la data zero di qualche sera fa a Lignano."Quello che porto in scena durante questi concerti - ha detto Cremonini prima di salire sul palco - è quello per cui ho lavorato fino ad oggi, il punto d'arrivo che sogno da quando ero ragazzino. Anche i concerti nei palazzetti li ho sempre fatti come se si trattasse dinegli". E in unoo, quello milanese di San Siro, le canzoni del cantautore bolognese oggi hanno fatto registrare il sold out (annunciato ufficialmente in giornata), così come era stato per ...