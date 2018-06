Il grande ritorno live dei Progetto Festival con nuove date imperdibili

Giulia De Lellis motiva l’assenza dai social - poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a parlare: il motivo dell’assenza dai social, poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Andrea Damante Nelle ultime ore le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis pronti a riallacciare i rapporti d’amore si sono fatte sempre più martellanti, complice un avvistamento dei due in un […] L'articolo Giulia De Lellis motiva l’assenza dai social, poi le parole che fanno sognare il ...

Puma - il ritorno nell’NBA è in grande stile : firmato anche DeAndre Ayton - potenziale scelta n°1 al Draft : Dopo Baley III e Smith, Puma ha deciso di puntare anche sulla potenziale scelta numero 1 al prossimo Draft ingaggiando DeAndre Ayton Dopo diversi anni di assenza, Puma ha scelto di ritornare nel mercato dello sportwear dedicato al mondo NBA. E ha deciso di farlo seguendo una linea Young. Dopo aver firmato Marving Bagley III, Trae Young (dati fra le prime 5 chiamate al prossimo Draft) e Zhaire Smith (dato fra la 10 e la 15) Puma ha fatto all-in ...

[Il ritratto] Il trionfo di Putin sotto gli occhi del mondo. Usa il calcio per annunciare il ritorno della grande Russia : E' una cronaca che parte dal 2008, con la presentazione delle candidature. Due anni dopo, quando la Russia arriva in finale con l'Inghilterra, a Londra sono convinti di aver già in tasca la vittoria. ...

GIANNI MORANDI/ grande attesa per il ritorno della sua fiction "Isola di Pietro 2" (Radio Italia Live) : GIANNI MORANDI, dopo aver preso parte come ospite a Radio Italia Live, si appresta a ricominciare con la fiction che sta segnando per lui una seconda giovinezza.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Guns N' Roses : il grande ritorno di Axl e Slash a Firenze Rocks : ... uno degli album di debutto di maggior successo di sempre: il disco ha venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato inserito al 61º posto nella lista dei 500 migliori album secondo ...

“Ecco cosa faccio”. Il grande ritorno di Salvo Veneziano : dal Grande Fratello al successo. Com’è cambiato in questi anni e cosa combina : La quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti, il Tarzan viterbese, e buoni risultato di ascolto, ma sul reality e i concorrenti continuano a piovere critiche. A parlare è Salvo Veneziano, il pizzaiolo concorrente della prima edizione del reality show, all’epoca condotto da Daria Bignardi. L’ex gieffino ha parlato del reality appena concluso e di ...

Sara Tommasi al grande Fratello Vip?/ Ilary Blasi la corteggia : possibile ritorno in tv dopo il buio : Sara Tommasi al Grande Fratello Vip? L'ex showgirl è corteggiata da Ilary Blasi per il noto reality show, possibile ritorno in televisione dopo il periodo buio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Spazio : oggi festa grande in Brianza per il ritorno dell’astronauta Paolo Nespoli : oggi il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, parteciperà ai festeggiamenti organizzati per il ritorno a casa di Paolo Nespoli, astronauta veranese dell’ESA, tornato dalla missione ‘Vita’ nel mese di dicembre. Con lui saranno presenti anche i suoi colleghi della missione ISS-53: il russo Sergey Ryazanskiy, Randy ...

grande FRATELLO 2018 - CLASSIFICA E VINCITORE/ Foto - il ritorno sui social di Alberto Mezzetti : "grazie" : Alberto Mezzetti è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: battuti nella finalissima Alessia e Matteo. Il Tarzan di Viterbo torna sui social e ringrazia tutti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:05:00 GMT)

grande FRATELLO 2018/ Finale - diretta e vincitore : sorpresa per Matteo e Alessia e il ritorno della Pezzopane : GRANDE FRATELLO 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:40:00 GMT)

PeFest 2018 : jazzisti internazionali - artisti pop - stelle del circo e il grande ritorno del teatro : ... posto unico 15 euro FUNAMBOLIKA da un minimo di 5 euro , ridotto bambini, ad un massimo di 25 euro , per Gran Galà al D'Annunzio, primo settore, EX AURUM Spettacoli di teatro, posto unico 20 euro 1 /...

Il grande ritorno del Giugno Pisano : "Arte contemporanea, concerti in piazza, teatro, spettacoli: anche quest'anno il Giugno Pisano offre tante occasioni per vivere la città con una serie di eventi distribuiti per tutto il mese e oltre" ...

Lucia Orlando/ Ritorno di fiamma con Filippo - ma la commessa rischia l'eliminazione (grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 15 Lucia Orlando si è riavvicinata a Filippo Contri. Ma questa sera la coppia rischia di separasi: i due ragazzi sono entrambi in nomination.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:50:00 GMT)

Notte Bianca - il grande ritorno : festa anche nelle aree periferiche : ... mercatini e degustazioni sparse tra le vie storiche - come piazza Sant'Oronzo, Porta Napoli o piazzetta Castromediano - e spettacoli, presentazioni e opere teatrali allestiti all'interno di alcuni ...