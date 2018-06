Il grande Nba | tra moda | musica e spettacolo | la mostra a Milano

gqitalia

: Dopo aver dominato in Europa, Luka Doncic è pronto al grande salto in NBA ?????? Quale sarà la sua prossima destinazi… - Eurosport_IT : Dopo aver dominato in Europa, Luka Doncic è pronto al grande salto in NBA ?????? Quale sarà la sua prossima destinazi… - lo_zio79 : RT @Eurosport_IT: Dopo aver dominato in Europa, Luka Doncic è pronto al grande salto in NBA ?????? Quale sarà la sua prossima destinazione? ??… - NoLookPassStyle : RT @WineNewsIt: Anche il grande #basket ama i #Supertuscan: la #star #statunitense #NBA dei #MinnesotaTimberwolves @JimmyButler è stato osp… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Una vero e proprio tuffo nel mondo dell’Nba, e in quell’immaginario collettivo che i suoi protagonisti sono stati in grado di ritagliarsi all’interno della cultura pop mondiale. Dal 29 giugno al 1° di luglio, a, al 30/32 di via Tortona, si celebrerà ilbasket a stelle e strisce con laNba Crossover. Un’esposizione dedicata – come sottolinea lo stesso nome – alle contaminazioni tra sport e lifestyle, con un percorso che attraverserà, arte, tecnologia e intrattenimento. Previsti incontri con gli esperti, installazioni in realtà virtuale e una ricca collezione di cimeli con cui sarà possibile scattarsi una foto ricordo. “Siamo entusiasti di offrire ai fan italiani la possibilità di entrare in contatto con il mondo Nba e con la cultura popolare ad esso ispirata attraverso laNba Crossover – ha dichiarato Benjamin Morel, ...