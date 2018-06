Il governo parte dagli 007 | Parente ai Servizi Segreti Sarà direttore per due anni

governo Conte - partenza con la “luna di miele” : gradimento al 57%. Sui migranti respingimenti soluzione per uno su 2 : Gli italiani scommettono sul Governo M5s-Lega. Un gradimento che è paragonabile solo alle aspettative che accompagnavano l’avvio del Governo Renzi: secondo un sondaggio Demos&Pi per Repubblica il 57 per cento sostiene il nuovo esecutivo. Una “luna di miele” alimentata dai primi atti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, in testa la questione migranti e il caso Aquarius. “Agli italiani piace l’uomo ...

«L’incoerente - l’apprendista e il capo». I voti alla partenza del governo : «A 100 giorni dal 4 marzo abbiamo un premier apprendista, un ministro dell’Interno che fa il capo del Governo e un’opposizione che non c’è». Ha il dono della sintesi, Ferruccio De Bortoli. L’ex direttore de IlSole24Ore e del Corriere della Sera, 65 anni, oggi editorialista per il quotidiano di via Solferino, dà i voti al Governo Conte a due settimane esatte dal suo insediamento. Lo fa in una giornata complicata, in cui i ...

Pensione di cittadinanza - si parte : misura già sul tavolo del governo : Almeno un primo passo verso la Pensione di cittadinanza: per Luigi Di Maio, ministro del Lavoro oltre che dello Sviluppo economico questo punto del programma di governo è ora una priorità politica, in ...

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

Di Maio : "I sindaci M5s avranno il governo dalla loro parte". Poi si corregge - ma monta la polemica : ...grillini? I milioni di cittadini che voteranno sindaci di centrodestra o di Fratelli d'Italia non saranno ascoltati dal governo Conte?" Interviene nell'agone anche un 'vecchio leone' della politica ...

Amministrative - Di Maio 'governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Roma, 9 giu. (AdnKronos) – "Un grande in bocca al lupo ai nostri candidati sindaco. Avere sindaci M5S nei singoli comuni significa avere sindaci che hanno dalla loro parte il governo nazionale e che potranno parlare con i ministri per risolvere i loro problemi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in diretta Fb.

governo - Appendino a Chiamparino : “Tav portala da un’altra parte - lontano dalla Val di Susa” : Scambio di battute tra il serio e il faceto tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al cantiere della TBM per la nuova linea metropolitana della città. “Se tu sei d’accordo facciamo un patto…” esordisce Chiamparino. “Se Toninelli non rompe le palle sulla Tav…”. L'articolo Governo, Appendino a Chiamparino: “Tav portala da ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Conte parte il governo - si tratta sul debito (7 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Conte incassa la fiducia per il Governo. Serie B, due pareggi nei play off tra Cittadella e Frosinone e tra Venezia e Palermo (7 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:58:00 GMT)

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani "ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l'Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti.

governo - sì alla fiducia del Senato al governo Conte. Il momento della lettura del risultato da parte di Casellati : Dopo la lunga giornata con l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e quelli dei vari gruppi parlamentari, l’Aula del Senato ha dato la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. I voti a favore sono stati 171, come nelle attese, 117 i no e 25 gli astenuti. Domani toccherà alla Camera. Nel video, il momento della lettura del risultato da parte della presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti ...

