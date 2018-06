Il gatto chiude l' auto | i proprietari restano fuori

Arezzo - un gatto chiude i padroni fuori dall’auto e arrivano i pompieri : “I gatti stanno conquistando il mondo“, si legge in un tweet che commenta in modo ironico un fatto accaduto ad Arezzo . La notizia, riportata dal Corriere Fiorentino, è di quelle capaci di strappare un sorriso: nella sera di martedì una coppia ha fatto una sosta all’Autogrill di Badia al Pino di ritorno da un viaggio in auto. Prima di scendere hanno liberato i due gatti di casa che viaggiavano dentro la trasportina: i due mici ...

