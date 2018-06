Il Ct della nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019

Bianca Atzei ospite della finale nazionale de “Una Ragazza per il Cinema” : Continuano con successo le selezione in tutta Italia, per la 30a Edizione del Concorso nazionale di Bellezza e Talento, “Una

Roberto Mancini/ Il c.t. della nazionale a tutto campo : voglio rifarmi! Balotelli non si discute - i giovani... : Roberto Mancini, il c.t. della Nazionale a tutto campo: voglio rifarmi con l'Italia! Balotelli non si discute, i giovani cresceranno e agli Europei...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Torna a Erbezzo la Festa Internazionale della Fisarmonica : Per tutta la giornata sono inoltre in programma spettacoli nelle piazze e in paese verrà allestito un mercatino dell'artigianato artistico. Durante la maniFestazione saranno attivi diversi stand ...

Basket – Al via oggi il raduno della nazionale maschile : Pascolo out per artrosinovite : Nazionale A: comincia oggi il ritiro a Trieste. Non ci sarà Davide Pascolo, out per artrosinovite del ginocchio destro. L’Italia prepara le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio) Comincia oggi il percorso che porterà la Nazionale verso le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio), ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, già qualificati alla seconda fase, hanno ...

Maturità : per la prima prova Bassani con “Il giardino dei Finzi Contini” - la cooperazione internazionale e i volti della solitudine : Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce della prova di italiano della Maturità 2018. Si tratta di un brano del suo più famoso libro,Il giardino dei Finzi Contini. Gli studenti devono fare una analisi del testo. Diverse le possibilità offerte per forma del componimento e per argomenti: la cooperazione internazionale è al cen...

Ungheria - un italiano alla guida della nazionale : Marco Rossi è ufficialmente il nuovo ct : Un allenatore italiano guiderà l' Ungheria , prendendo il posto del belga Georges Leekens, in panchina nelle ultime amichevoli. Si tratta di Marco Rossi che, terminata l'avventura con il DAC ...

Russia 2018 : paura sull’aereo della nazionale saudita - in fiamme uno dei motori : MONDIALI 2018- Ci sono stati momenti di paura a bordo dell’aereo sul quale viaggiava la nazionale saudita impegnata ai mondiali di calcio in Russia. “Un guasto tecnico” ha provocato un incendio a uno dei motori dell’Airbus A319-100, come ha spiegato su Twitter la Federcalcio saudita, che ha rassicurato sulle condizioni di salute di tutti i giocatori. Il pilota, malgrado il motore in fiamme, è riuscito a far atterrare ...

Riders - via alle trattative : Di Maio punta al primo Contratto Nazionale della gig economy : 4 La prima riforma che il Governo Conte vuole mettere in atto per quanto riguarda il mercato del lavoro [VIDEO] punta a regolarizzare i cosiddetti 'Riders'. Li hanno definiti 'ingranaggi della gig economy', la nuova economia che poggia esclusivamente su piattaforme informatiche. I Riders sono i 'pony express' che consegnano in bicicletta cibi e bevande a domicilio; sono sei al momento le maggiori aziende che operano in Italia e ...

Giornata internazionale della yoga - IV edizione sulla terrazza panoramica del San Giovanni : In questa Giornata tutti i praticanti del mondo celebrano lo yoga e la pace e l'unione tra i popoli. Anche Catanzaro avrà il suo evento con una lezione speciale tenuta dall'insegnante Rosalba Maida ...

I punti imprescindibili per avere un contratto nazionale della gig economy - per Di Maio : Tutti soddisfatti, anche se la partita vera deve ancora cominciare. L'incontro convocato per lunedì 18 giugno dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio con alcune delle società che operano nel food delivery in Italia si è concluso con la proposta di Di Maio di aprire un tavolo tra i riders e le piattaforme digitali per costruire un nuovo modello di contratto che garantisca diritti e tutele ai ...

Slittino - Armin Zoeggeler eletto vicepresidente della Federazione Internazionale : battuto il canadese Cory : Congresso FIL a Bratislava, Zoeggeler batte il canadese Cory e viene eletto alla vicepresidenza della Federazione Internazionale Si è tenuto a Bratislava il 66simo Congresso della FIL, la Federazione Internazionale dello Slittino, che ha eletto per la settima volta Josef Fendt come Presidente. Fra i vari punti all’ordine del giorno, c’era anche la votazione per la vicepresidenza che ha visto il direttore tecnico azzurro Armin ...

