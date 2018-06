Il Consiglio Superiore di Sanità chiede lo stop alla vendita della marijuana light

Cannabis light - il Consiglio Superiore di sanità : no alla vendita : Bocciatura secca: "Non può essere esclusa la pericolosità". Il parere del Css invita allo stop di quei prodotti venduti nei cosiddetti 'canapa shop' diffusisi rapidamente in tutta Italia

Cannabis “light” - Consiglio Superiore Sanità : stop vendita prodotti : Cannabis “light”, Consiglio superiore Sanità: stop vendita prodotti Parere del Css su richiesta del ministero della Salute: “Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa”. Raccomanda che la libera vendita sia vietata. Negli ultimi tempi negozi “green” proliferati in tutta ...

Cannabis "light" - Consiglio Superiore Sanità : stop vendita prodotti - : Parere del Css su richiesta del ministero della Salute: "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa". Raccomanda che la libera vendita sia ...

Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che il governo proibisca la vendita di “cannabis light” : In un parere chiesto a febbraio dal ministero della Salute, Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che venga proibita la vendita di “cannabis light”, una marijuana con pochissimo principio attivo, che non provoca sostanziali effetti psicotropi ed è legale dallo scorso The post Il Consiglio Superiore di Sanità ha raccomandato che il governo proibisca la vendita di “cannabis light” appeared first on Il Post.

Il Consiglio Superiore della Sanità boccia la cannabis light : “Pericolosa” : Il Consigli Superiore della Sanità si schiera contro la cannabis light, ma la decisione finale spetterà al ministero della Salute.Continua a leggere

Cannabis light - cosa comporta il parere del Consiglio Superiore di Sanità : Il Consiglio superiore di Sanità ha espresso parere negativo sui negozi di Cannabis light fioriti in tutta Italia suggerendo di bloccare la vendita delle infiorescenze di canapa poiché non se ne può ...

Cannabis light - parere del Consiglio Superiore di sanità : “Pericolosità non può essere esclusa - fermare le vendite” : fermare le vendite della ‘Cannabis light‘. A chiederlo è il Consiglio superiore di sanità (Css), perché “non può esserne esclusa la pericolosità“. Il parere è stato comunicato su richiesta del ministero della Salute e riguarda la marijuana legale, cioè quei “prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa” (con livelli di Thc inferiori allo 0,2 per cento) in vendita nei ‘canapa shop‘ ...

Il Consiglio Superiore di Sanità vuole bloccare la vendita della marijuana light : Stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis 'light', cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi 'green' proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. è quanto ...

Cannabis - Consiglio Superiore di Sanità : no alla vendita di quella light : In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità raccomanda “che siano attivate, nell’interesse della Salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti“, riferendosi alla Cannabis “light”, gli spinelli “leggeri”, venduti sia nei negozi ...

Il Consiglio Superiore della Sanità boccia la 'cannabis light' : Il Consiglio superiore della Sanità boccia la "cannabis light". In risposta a un parere richiesto dal ministero della Salute, l'organo consultivo raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della ...

Cannabis light - il Consiglio Superiore di sanità : «No alla libera vendita» : Secondo il Css «non può essere esclusa la pericolosità» e quindi «raccomanda che siano attivate nell’interesse della salute individuale e pubblica misure atte a non consentire la libera vendita»

Cannabis light - il parere del Consiglio Superiore di Sanità : no alla vendita : Il Consiglio Superiore di Sanità (Css) contro la 'Cannabis light'. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso...

Il Consiglio Superiore di Sanità vuole bloccare la vendita della marijuana light : Stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis 'light', cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi 'green' proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. è quanto contenuto in un parere forumlato dal Consiglio Superiore di Sanità su richiesta del ministero della Salute lo scorso febbraio. "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti ...

Il Consiglio Superiore della Sanità boccia la “cannabis light” : Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light” Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light” Continua a leggere L'articolo Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light” proviene da NewsGo.