Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light”

Cannabis light - il parere del Consiglio superiore di Sanità : no alla vendita : Il Consiglio Superiore di Sanità (Css) contro la 'Cannabis light'. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso...

