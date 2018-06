Il bambino piange disperato durante il battesimo | il prete si spazientisce e gli molla un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un video mostra unche schiaffeggia un. La scena si svolge in una chiesa in occasione deldel piccolo. Visibilmente spaventato, il piccolo continua are e ilsembra infastidito, finendo per dargli una sberla. Il gesto lascia tutti senza parole, fino a quando il padre finisce per strappare il figlio dalle braccia delche non vuolere. A diffondere il video un sito di Martinica e Guadalupa L'articolo Ilil, ilsie gliun ceffone proviene da Il Fatto Quotidiano.