Il 1º luglio non perdete | su Radio2 | la ' Notte rosa' a Riccione Ci sarà anche Andrea

Dal primo luglio lo stipendio non sarà pagato in contanti : Addio alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio stabilito dalla legge di Bilancio.

Non solo Doom e Wolfenstein per Panic Button : a luglio sarà annunciato un altro porting per Nintendo Switch : Non solo Doom e l'imminente Wolfenstein per Panic Button, lo studio responsabile di importanti porting per Switch ha in programma interessanti novità che, però, saranno svelate a luglio.Nel frattempo, il direttore dello sviluppo e co-proprietario dello studio, Adam Creighton, afferma che il suo team ha trascorso quasi sei anni a lavorare con l'hardware di Switch, già dai tempi dello sviluppo iniziale della console."Lavoriamo sull'hardware da ...

Doping - ufficiale il deferimento di Magnini : udienza il 12 luglio. Il nuotatore : 'Devo difendermi non sarò a Pechino Express' : Il due volte campione del mondo è stato deferito per Doping e dovrà comparire il mese prossimo dinanzi al Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia.

Pigna - prima edizione della manifestazione 'La Musica Anima Pigna' : una ricca serie di eventi da non perdere tra il 13 ed il 15 luglio : ... che paesi come Pigna mostrino al mondo che le tradizioni culturali secolari possono continuare a vivere e anzi a rinascere se il tutto è guidato dalla cultura e dall'arte, quindi dall'istruzione e ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : saltano le prove a cronometro! Non c'è la sede - rinvio a luglio? : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l'unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore. Una ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : saltano le prove a cronometro! Non c’è la sede - rinvio a luglio? : Gravi problemi organizzativi per i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Le prove a cronometro maschile e femminile, che si sarebbero dovute svolgere a fine giugno, sono state rinviate per mancanza di una sede. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l’unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore. Una situazione davvero spiacevole per tutto il ...

Stipendi pagati in contante : non si potrà più dal 1° luglio : Dal mese prossimo datori di lavoro privati e committenti non potranno più utilizzare il contante per il pagamento degli Stipendi. A stabilirlo l’articolo 1 commi dal 910 al 914 della Legge n. 205/2017 (Manovra 2018). Introdotto con la finalità di reprimere comportamenti elusivi, il divieto opera indipendentemente dall’ammontare delle somme corrisposte. Lo stop all’uso del contante per pagare gli Stipendi coinvolge tutte le forme di ...

MARINA GRAZIANI/ “A luglio sposo Gianluca Moreschi. La televisione? Non mi interessa più” : MARINA GRAZIANI a luglio si sposerà con Gianluca Moreschi, un professore di matematica. All'ex velina la televisione non interessa più, oggi lavora nella pubblicità(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:18:00 GMT)

Icardi via dall’Inter?/ Clausola valida a luglio - non tocca il Fair Play. Intanto Mauro va in vacanza : Icardi via dall’Inter? Clausola valida a luglio, non tocca il Fair Play che richiede conti a posto entro il 30 giugno. Intanto Mauro va in vacanza e per il rinnovo...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:17:00 GMT)

Cottarelli : “Possibile un governo politico”. Salvini : “La squadra c’era già”. E chiede il voto “ma non a luglio” : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli stamattina è salito al Quirinale per un incontro informale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo un breve colloquio è tornato alla Camera. «Durante l’attività del presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la nascita d...

Cottarelli : «Possibile un governo politico». Di Maio : «Altrimenti al voto». Salvini : «Ma non a fine luglio» : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Può nascere un governo politico». Di Maio: «Esecutivo politico o elezioni». Salvini punta alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre. Salvini : «Voto - ma non a luglio» : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega che potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” al governo Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

Como non teme il voto "balneare" a luglio - Preoccupa però l'astensionismo da spiaggia : ...dei capigruppo su questa novità dell'ultima ora si mescolano alle polemiche esplose lunedì in consiglio comunale sul veto del presidente Mattarella al nome di Savona come ministro dell'Economia, con ...

Cottarelli : ?«C’è ipotesi di Governo politico - resto in attesa». Salvini : «voto - ma non a luglio» : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega liquida la linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un Governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...