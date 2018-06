Il 15 luglio la prima partita del Napoli

Muse - il Drones World Tour al cinema solo il 12 e il 13 luglio. La clip in anteprima mondiale : La clip in anteprima mondiale di Redazione Web / pubblicato 29 minuti fa I Muse portano il loro ambizioso Muse: Drones World Tour nei cinema di tutto il mondo. Grazie a questo evento esclusivo, in ...

Scuola - maestre escluse da GaE : ipotesi decreto legge concorso e Fit prima dell'11 luglio : Emergono novita' sull'azione del nuovo Governo Conte e del neo-ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in vista della risoluzione del caos delle maestre diplomate magistrale della Scuola dell'Infanzia e primaria escluse dalle graduatorie a esaurimento GaE ed a rischio di licenziamento per quelle gia' assunte in ruolo in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre 2017. Il Miur starebbe valutando l'adozione di un decreto legge ...

Rosy Abate 2 - sul set dal 16 luglio : la messa in onda slitta nella primavera 2019? : Rosy Abate 2 sta per tornare! La “Regina di Palermo” è pronta a fare il suo grande rientro sugli schermi di canale 5, ma dovremo pazientare ancora qualche tempo. Dal 16 luglio infatti è tutto pronto per il primo ciak che durerà, stando alle informazioni in nostro possesso, fino a novembre, per cui molto probabilmente la data di messa in onda slitterà nella primavera del 2019! Rosy Abate 2: la serie tv prodotta da Taodue sta per ...

Pigna - prima edizione della manifestazione 'La Musica Anima Pigna' : una ricca serie di eventi da non perdere tra il 13 ed il 15 luglio : ... che paesi come Pigna mostrino al mondo che le tradizioni culturali secolari possono continuare a vivere e anzi a rinascere se il tutto è guidato dalla cultura e dall'arte, quindi dall'istruzione e ...

Inter - ritiro estivo ad Appiano Gentile : si comincia il 9 luglio - prima amichevole col Lugano : Una nuova, importantissima stagione al via, quella del ritorno in Champions League: l'Inter è pronta a ricominciare a lavorare. La società nerazzurra ha annunciato date e luoghi del ritiro estivo in ...

The North Face – A luglio il Mountain Festival 2018 per la prima volta in Italia : The North Face Mountain Festival 2018: l’evento dedicato agli esportatori arriva per la prima volta in Italia Dal 27 al 29 luglio preparatevi a vivere il più emozionante weekend di grande avventura outdoor dell’anno! Il The North Face Mountain Festival arriva infatti per la prima volta in Italia e per l’esattezza in Val San Nicolò, meravigliosa località della Val di Fassa immersa nello scenario unico al mondo delle Dolomiti. In questo ...

Riverdale 2 in onda dal 2 luglio in Italia : la prima stagione completa sbarca su Infinity : Riverdale 2 si è concluso ormai un mese fa negli Usa e presto il pubblico Italiano potrà vederli in onda su Mediaset Premium visto che gli episodi ancora inediti stanno per sbarcare sulla piattaforma. In particolare, Riverdale 2 andrà in onda proprio dal 2 luglio prossimo su Mediaset Premium con un singolo episodio a settimana e per tutta l'estate quando poi, negli Usa, andrà in onda la già annunciata terza stagione. Per quanto riguarda i ...

Tutto Marco Bellocchio a luglio a Londra : anteprima il 23 giugno con i 'Pugni in tasca' : A Londra mosse i primi passi nel cinema, come studente della Slade School of Fine Arts, nel 1963-64, iniziando la scrittura dei ' Pugni in tasca ' . Ed è qui che Marco Bellocchio torna con Tutto il ...

Governo - Salvini : 'Al voto il prima possibile ma non a fine luglio' - : Il leader della Lega ha parlato da Pisa dove si trova per le amministrative: "Mattarella ci dica come uscire da questa situazione. Di Maio riapre? Non siamo al mercato". E annuncia: "Chiederemo l'...

No di Salvini a Di Maio : 'al voto il prima possibile ma non a luglio' : Sembrava riaperto il dialogo Cinquestelle Lega per un governo giallo-verde ma il leader del Carroccio lancia un messaggio severo: 'Non si torna sui propri passi, non siamo al mercato. 'Mattarella ci ...

Cottarelli da Mattarella per l’incontro informale. Salvini : «Al voto il prima possibile - ma a luglio ci sono le ferie» : Il premier incaricato alla Camera, dopo il nuovo incontro al Colle col capo dello Stato. Il leader del Carroccio boccia la proposta di Di Maio di riaprire la trattativa sul governo Lega/M5e e punta dritto alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Governo - M5S e Lega : “Cottarelli non ha i numeri. Urne prima possibile”. Marcucci (PD) : “Voto subito. Anche a luglio” : Andare al voto a luglio? “La decisione spetta al Presidente della Repubblica ma è chiaro che a questo punto, per la situazione di crisi causata da Lega e M5s, prima si va alle elezioni meglio è”. Così il senatore dem Marcucci interrogato sulla possibilità di un repentino ritorno alle Urne. “Dopo quello che ha fatto Mattarella la parola deve tornare al popolo – è invece il punto di vista leghista espresso dal senatore ...

Voto 29 luglio - Mario Giordano : “Prima si vota meglio è. Anche se le urne estive parevano un’eresia” : “È evidente che prima si vota meglio è perché un governo scelto da nessuno come quello di Cottarelli meno sta in carica meglio è”. Lo ha dichiarato Mario Giordano a margine dell’evento ‘Dove va l’Italia?’ all’università Iulm di Milano. “Fa un po’ sorridere il fatto che fino a un mese fa non si poteva votare a luglio perché dovevamo andare tutti al mare e adesso, improvvisamene, si fa la corsa”. “Salvini sta valutando se andare con il ...

Cresce il fronte del voto a luglio. Pd : «Si può fare». M5S : alle urne prima possibile : Marcucci (Partito Democratico): «voto a luglio? Si può fare». «Votare il prima possibile» dice Luigi Di Maio. E così anche Danilo Toninelli: «Dobbiamo tornare al voto» sostiene