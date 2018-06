I populisti sono come la lebbra | sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini

Governo : Le Pen - M5S e Lega populisti? termine onorevole - sono sovranisti : Parigi, 6 giu. (AdnKronos) – Il termine populista per definire il nuovo Governo Lega e Movimento 5 Stelle “è un termine usato con la tentazione di volere dare a questa parola un senso dispregiativo. Non trovo questa parola dispregiativa se si intende un Governo del popolo, dal popolo e per il popolo. In questo senso considero il termine di populista come qualcosa di onorevole. In realtà poi sono sovranisti: vogliono che il loro ...

Governo : Le Pen - M5S e Lega populisti? termine onorevole - sono sovranisti (2) : (AdnKronos) – “Siamo estremamente vicini” al vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sottolinea ancora Le Pen. “Fa parte del nostro gruppo al parlamento europeo”. Con il leader della Lega, aggiunge, “abbiamo lotte comuni e ho sostenuto dal principio il suo partito. C’è un grande rispetto tra di noi”. Italia e Francia, sottolinea ancora, “sono due nazioni sorelle che hanno ...

Governo : Le Pen - M5S e Lega populisti? termine onorevole - sono sovranisti (3) : (AdnKronos) – La situazione economica dell’Italia “è estremamente diversa da quella francese”, spiega ancora Marine Le Pen rispondendo al giornalista che gli chiedeva come potesse essere d’accordo con la Lega, che vuole una ‘Flat Tax’, mentre è contraria a quella che vorrebbe l’attuale presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. L’Italia, rileva ancora Le Pen, “ha subito ...

Grillo di lotta - M5S di governo. "Ormai non sono più populisti" : Intervista al professor Corbetta: "Il comico quando ha creato il Movimento non puntava al potere, ma hanno preso il Palazzo. Restano le contraddizioni tra l'ala movimentista e quella di Di Maio"

Governo Conte : chi sono i populisti - quelli al governo o quelli all’opposizione? : Le stantie dichiarazioni dei due principali partiti sconfitti alle recenti elezioni (Partito Democratico e Forza Italia) lasciano perplessi per l’incredibile supponenza di chi crede di poter ribaltare risultato e tendenza suonando sempre la stessa musica. Dopo il colloquio con Conte (primo ministro in pectore), Maurizio Martina, l’attuale segretario reggente Pd facente funzioni (incaricato per ora dal partito di prendersi le bastonate che si ...

Governo - Scalfari : “M5S e Lega insieme sono una catastrofe perché populisti. Renzi? Lo è anche lui” : “M5S e Lega? insieme sono una catastrofe soprattutto per l’Europa, Salvini è per l’uscita ed è amico addirittura di Putin. Il populismo è sempre pericoloso, dovunque si svolga. Non ce ne rendiamo conto ma è veramente tragico e pericoloso”. sono le parole del fondatore de La Repubblica, Eugenio Scalfari, intervistato da Giovanni Floris nel corso di Dimartedì (La7). Pessimistica l’opinione del giornalista su un Governo ...