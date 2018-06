repubblica

: RT @jacopo_iacoboni: separano i bimbi piccoli dai loro genitori i bimbi piangono e si fottono di paura li deportano in dei centri ad hoc C… - dega1999 : RT @jacopo_iacoboni: separano i bimbi piccoli dai loro genitori i bimbi piangono e si fottono di paura li deportano in dei centri ad hoc C… - repubblica : I genitori si separano? Il minore ha diritto di dire la sua ed essere ascoltato - luci69dc : RT @jacopo_iacoboni: separano i bimbi piccoli dai loro genitori i bimbi piangono e si fottono di paura li deportano in dei centri ad hoc C… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) 'I mieinon si vogliono più bene. Discutono. Urlano. Parlano di separazione, ma io non so cosa significa. Ho paura, penso che non potremo più stare sempre tutti e tre insieme. Dicono che io ...