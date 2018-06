I fan italiani di Sense8 in What’s Up | il video tributo alla serie dopo l’addio o

“Mi riconoscete?”. Il vip sfida i fan italiani con una foto mai vista prima : Ci sono star che sono abituate a condividere ogni momento della loro giornata con i fan, accompagnando anche le più banali delle operazioni quotidiane con immancabili selfie che finiscono per fare puntualmente il giro dei social. E altre che tengono un profilo più basso, esponendosi soltanto per condividere momenti e ricordi preziosi. A questa seconda categoria appartiene decisamente il cantante in questione, che ha sfidato i propri ...

Stefania Spampinato e Alberto Frezza - due italiani sui set di Shonda tra espressi e panettoni : Grey’s Anatomy e Station 19 sono due creature di Shonda Rhimes, una oramai talmente consolidata da essere arrivata alla 14esima stagione, l’altra neonata e tutta da scoprire. In entrambe le serie tv lavorano due attori italiani (oltre all’italo-canadese Giacomo Keaton Gianniotti) che in occasione della puntata finale del medical drama (in onda su Fox Life il 18 giugno) sono venuti a Milano per incontrare i fan. Lei è Stefania ...

Oltre 5 milioni di italiani fanno colazione al bar. E il caffè resiste : costa ancora 1 euro : Per gli italiani la colazione al bar rimane un rito 'sacro'. Sono in media 5,4 milioni quelli che consumano al bancone il primo pasto della giornata, con cappuccine e cornetto , o brioche, a seconda ...

fana vs Meli : “Italiani con anello al naso? Ce l’hanno anche i giornalisti che scrivevano di un milione di posti di lavoro” : Scontro acceso a Coffee Break (La7) tra Marta Fana, ricercatrice in Economia, e la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli. Casus belli: le parole della firma del Corriere (“Gli italiani hanno l’anello al naso”). Fana osserva: “L’anello al naso ce l’hanno anche tutti quei giornalisti che ci hanno raccontato che c’era una ripresa economica e che c’erano un milione di posti di lavoro in più. Stiamo attenti quando facciamo ...

Autonomia - il piano del governo "Risorse e non solo competenze" Il ministro Stefani ad Affaritaliani.it : governo, intervista di Affaritaliani.it al ministro degli Affari regionali e delle Autonomia Erika Stefani: "Incontro questa settimana i Governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria che mi hanno chiesto udienza. Dobbiamo riprendere le pre-intese..." Segui su Affaritaliani.it

Autonomia - il piano del governo "Risorse e non solo competenze" Il ministro Stefani ad Affaritaliani.it : governo, intervista di Affaritaliani.it al ministro degli Affari regionali e delle Autonomia Erika Stefani: "Incontro questa settimana i Governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria che mi hanno chiesto udienza. Dobbiamo riprendere le pre-intese..." Segui su Affaritaliani.it

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Costanza Ferro e Linda Cerruti trionfano nel duo libero davanti a Minisini/Flamini : Penultima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Roma per gli Assoluti 2018 di Nuoto sincronizzato. La coppia ligure formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro ha conquistato il titolo tricolore del duo, nella routine “free“, ottenendo il punteggio di 93.567 (27.900 esecuzione, 37.467 impressione e 28.200 difficoltà). Un esercizio di pregevole fattura da parte delle due ragazze, che rilanciano le proprie ambizioni in vista degli ...

Mondiali di calcio 2018 – Gli italiani tifano Argentina : l’indagine : Gli utenti del Belpaese sono dalla parte di Sampaoli, ma credono che Brasile e Spagna siano favorite per la vittoria finale: le indagini William Hill In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi ...

Mondiali di calcio 2018 : gli italiani tifano Argentina. L’indagine di William Hill : In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi azzurri, seppur orfani per questa edizione della loro nazionale, non mancheranno infatti all’appuntamento: l’81% degli intervistati dal bookmaker ha ...

Torna Daniele Stefani per raccontare gli 'Italiani' : Dopo cinque anni passati all'estero, tra America Latina ed Europa dell'Est, proprio proponendo spettacoli che recuperano il meglio della tradizione del pop italiano, Daniele Stefani, Torna a ...

Atletica - Campionati Italiani 10000m : Stefano La Rosa batte Daniele Meucci in volata - tris di Rosaria Console : A Ferrara si sono disputati i Campionati Italiani dei 10000 metri. Testa a testa tra due maratoneti al maschile: Stefano La Rosa e Daniele Meucci hanno condotto la gara in coppia ma a un giro e mezzo dalla fine è stato il carabiniere grossetano a piazzare l’allungo e a battere il Campione d’Europa di Maratona in volata. La Rosa si impone con il tempo di 28:36.86, due secondi meglio del pisano (28:38.94) che sta lavorando proprio per ...

Quasi 9 italiani su 10 non fanno caso ai costi delle bollette di luce e gas : Gli italiani non fanno caso a quanto pagano di bolletta, secondo quanto rileva il sito di comparazione dei prezzi Facile.it analizzando un campione di oltre 225.000 domande di nuova fornitura legate alle utenze domestiche tra gennaio e aprile...