I dazi auto spaventano l' Europa Piazza Affari chiude a -2% Spread in risalita a 243

Borsa : Europa positiva ma dazi pesano su comparto auto - profit warning Daimler : Ieri, nel corso del forum di Sintra, il presidente della Bce Mario Draghi ha avvertito che le crescenti tensioni internazionali sul fronte del commercio iniziano a pesare sull'outlook dell'economia. ...

Daimler abbassa le stime di profitto. I dazi USA-Cina colpiscono il settore auto : Teleborsa, - La guerra commerciale tra USA e Cina comincia a far sentire il proprio peso sul mercato auto. L'inasprimento delle politiche protezionistiche del presidente Trump, che ha imposto dazi per ...

Auto - la Germania propone di eliminare i dazi Ue-Usa : Il 22 giugno scatteranno i nuovi dazi applicati su molti settori di prodotti made in Usa, o comunque in arrivo dagli States, e che verranno successivamente rivenduti in Europa Il valore si aggira ...

Porti : intimidazione a presidente Autorità Mare - solidarietà Miccichè : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha espresso la sua solidarietà al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare della Sicilia occidentale Pasqualino Monti che ha ricevuto una busta con un proiettile. "La mia solidarietà - ha detto Miccichè - contro l

La guerra dei dazi colpisce le auto in Europa : Teleborsa, - L'acuirsi della crisi commerciale tra Washington e Pechino fa ampliare le vendite in Europa, con i titoli del settore auto particolarmente sofferti. L'indice di riferimento DJ Stoxx auto ...

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : nuovi dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix Canada quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva localita' sulle ...

Dalle auto ai macchinari : ?la lista dei dazi Usa alla Cina da 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : Una prima ondata di dazi del 25% colpirà un gruppo di 818 prodotti a partire dal 6 luglio. Seguirà una seconda lista di 284 mercu...

G7 - salta il documento : Trump attacca Trudeau nella notte/ “Debole e disonesto - e ora i dazi sulle auto" : G7, salta il documento: Trump attacca Trudeau nella notte: “Debole e disonesto, e ora i dazi sulle auto". Prosegue la guerra commerciale fra gli Stati Uniti e il resto del mondo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:09:00 GMT)

GUERRA DEI dazi/ Auto - il vero obiettivo di Trump che fa tremare l'Ue : La GUERRA commerciale a suon di DAZI tra Usa e Unione europea sembra poter entrare davvero nel vivo. Almeno nelle intenzioni di Donald Trump. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La crisi pronta a partire dal dollaro, di M. BottarelliGEO-FINANZA/ Usa-Cina, il poker in corso può far vincere o perdere l'Europa, di F. Accinelli

Trump punta all'auto. Giappone e Germania più colpite dai dazi - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle decisioni dell'amministrazione americana in tema di dazi sulle importazioni . Secondo quanto riporta La Repubblica nel mirino ci sarebbero 'paesi ...

Borsa : Milano stretta tra dazi auto e incognita Tesoro - chiude a -0 - 7% - RCO - : E mentre Trump cancellava il vertice di giugno con il leader nordcoreano Kim Jong, in Italia la situazione politica si e' fatta piu' intricata di ora in ora: in attesa della lista dei ministri che ...

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...