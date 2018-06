I cantanti del Wind Summer Festival 2018 In gara tra i giovani la vincitrice di The Voice

Wind Summer Festival 2018 : date e cantanti presenti a Roma in Piazza del Popolo : L’estate Romana si ritrova ad ospitare un evento musicale coinvolgente e che fa ballare tutti quanti: il Wind Summer Festival 2018. Scopriamo le date, i cantanti presenti e la location, che sarà ancora una volta Piazza del Popolo. Wind Summer Festival 2018: date ufficiali e location dove si svolgerà La cornice che farà sfondo al Wind Summer Festival 2018 è la splendida Piazza del Popolo a Roma. Qui i conduttori dell’evento dirigono le danze per ...

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Dal black-out Rai alle esibizioni dei cantanti : top e flop della seconda puntata : Di nuovo sotto la pioggia all'Arena di Verona per la seconda puntata dei WIND MUSIC AWARDS. La serata e le esibizioni dei cantanti sono partite in ritardo per il blackout in casa Rai.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e cantanti - i motivi del ritiro di Donatella Milani (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:15:00 GMT)

"Pino è" - i veri cantanti sono stati i 45mila del San Paolo : NAPOLI. Per chi era allo stadio ma anche per chi l'ha vista su Raiuno o ascoltata in radio in macchina, è stato ben chiaro che il vero omaggio, il vero spettacolo lo hanno offerto i 45mila spettatori ...

Ora o Mai Più : chi sono gli 8 cantanti alla ricerca del successo perduto : Jalisse “Non sarà un’operazione nostalgia, non è nelle mie corde. Sarà una gara avvincente e chi arriva in vetta vedrà il proprio singolo prodotto e distribuito da un’etichetta discografica”. Con queste parole Amadeus ha presentato Ora o Mai Più il nuovo appuntamento del venerdì sera di Rai1 che da domani lo vedrà padrone di casa. Protagoniste della trasmissione, firmata tra gli altri dall’infaticabile Carlo Conti, otto ...

Wind Music Awards 2018 - i cantanti e le esibizioni delle due serate : Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto verrà registrato questa sera e domani all'Arena di Verona. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada: a loro il compito di premiare praticamente tutta la Musica italiana per i risultati raggiunti con i live e con le vendite ...

Il cantautore Elya vince la borsa di studio assegnata dalla SIAE e della nazionale cantanti : PRIMAPRESS, - , MILANO, - Il cantautore Elya, vince la borsa di studio assegnata dalla SIAE e dalla nazionale cantanti in occasione della Partita del cuore disputata ieri allo Stadio Ferraris Genova. ...

C’è del tenero tra Eminem e Nicki Minaj? Il botta e risposta tra i due cantanti : Eminem e Nicki Minaj si frequentano? È questa la domanda dei fan sui due cantanti americani che si scambiano battute equivoche Eminem e Nicki Minaj fanno impazzire i fan sulla presunta relazione che ci sarebbe tra di loro. Il tutto è partito da un brano dell’artista di colore americana che fa un chiaro riferimento al rapper bianco. Il video su Instagram è accompagnato da una didascalia eloquente. “Dì a loro che sto uscendo con Slim ...

Benji e Fede alla Partita del Cuore - dall’incidente con Jack Savoretti al gol di Fede per la Nazionale cantanti (video) : Benji e Fede alla Partita del Cuore protagonisti dell'incontro benefico allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: mercoledì 30 maggio si è disputata la ventisettesima edizione della Partita del Cuore, tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso. Il duo più amato dalle nuove generazioni è sceso in campo sin dai primi minuti della Partita: Benji in porta, mentre Fede all'attacco insieme a Moreno. A due minuti dall'inizio della Partita, però, ...

Video/ Partita del Cuore 2018 (6-3) highlights e gol della partita. La nazionale cantanti trionfa al Marassi : Video Partita del Cuore 2018 (risultato finale 6-3): highlights e gol del match di beneficenza. La nazionale Cantanti trionfa al Marassi contro la formazione del Sorriso.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:24:00 GMT)

Diretta/ Partita del Cuore 2018 (risultato live 4-2) streaming video Rai : Moreno allunga per i cantanti! : Diretta Partita del Cuore 2018, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. A Marassi la Nazionale Cantanti sfida i Campioni del Sorriso, incasso in beneficenza(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:27:00 GMT)

Formazioni Ufficiali Partita del Cuore 2018/ Nazionale cantanti vs Campioni del Sorriso : gli 11 titolari : Partita del Cuore 2018, probabili Formazioni: Nazionale cantanti contro Campioni del Sorriso. Tra interpreti e stelle del calcio di ieri e di oggi. Chi vedremo in campo?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:36:00 GMT)

La Partita del Cuore con la Nazionale cantanti il 30 maggio in tv : in campo anche Riki - Ermal Meta e Benji e Fede : Questa sera su Rai Uno la Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti contro i Campioni del Sorriso: il tradizionale evento sportivo andrà in onda mercoledì 30 maggio dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La ventisettesima edizione della Partita del Cuore, quest'anno, è totalmente dedicata a Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso a marzo. Infatti, il ricavato dalla Partita di questa sera a Genova sarà devoluto all'Airc, associazione ...

Assegnazioni per la semifinale di Amici 2018 - i brani dei cantanti e i nuovi inediti del 3 giugno : I concorrenti hanno appreso le Assegnazioni per la semifinale di Amici 2018. Quali brani dovranno preparare i quattro cantanti ancora in gara ad Amici di Maria De Filippi? La prima concorrente a ricevere le Assegnazioni per la semifinale di Amici 2018 è stata la ballerina Lauren, unica esponente della categoria in gara nella penultima puntata del serale del programma. Lauren ha visto le coreografie preparate per lei dal direttore artistico ...