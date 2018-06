Huawei e Google | partnership mette a rischio sicurezza USA

Huawei e Google : partnership mette e a rischio sicurezza USA : La società Huawei ancora sotto esame degli Stati Uniti per quella che l’amministrazione Trump e la FTC hanno definito come questione di sicurezza nazionale. Il controllo sul produttore cinese si intensifica. Google mette a rischio la sicurezza con la partnership con Huawei Mercoledì, i legislatori statunitensi hanno inviato una lettera al CEO di Google, Sundar Pichai, esprimendo preoccupazione per i legami di Huawei con il governo cinese. ...

Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei

Un nuovo aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro è partito. Il pacchetto 128, è disponibile sia per il modello "standard" di punta di questo 2018 sia per quello premium (i modelli interessati sono siglati come CLT-L29, CLT-L09, EML-L09 e EML-L29 e tra le corpose novità, oltre alla patch di sicurezza Google, è incluso pure il Google Smart Lock. Partiamo prima dalla patch di sicurezza ora disponibile sui due Huawei P20 e collega. Nonostante il mese

Continua la marcia di riavviCinamento di Google alla Cina: se qualche giorno fa c'era stato il lancio ufficiale della piattaforma mobile di realtà aumentata, questa volta tocca a Files Go, ora disponibile per gli utenti in Cina tramite quattro app store locali, tra cui quelli di Xiaomi e Huawei.

Sul vostro Huawei non riuscite ad accedere al vostro account Google o non vengono caricate le mappe nelle applicazioni di terze parti? Ecco come risolvere.

Si parla moltissimo in questi giorni della concreta possibilità che i principali produttori di smartphone Android, tra cui brand popolari come Samsung, ASUS, Huawei ed Honor, siano effettivamente in grado di rilasciare aggiornamenti mensili per i propri smartphone. Alcuni studi recenti approfonditi da parte di "terzi", infatti, hanno evidenziato che molti fanno di testa loro, muovendosi correttamente solo con determinati device, mentre altri