Honor apre la fase di test di GPU Turbo su Honor 10

For Honor : l'evento "Il Rito dei Campioni" apre ufficialmente la Stagione 6 del gioco : Puntuale come da programma, alle 18:00 di oggi 17 maggio Ubisoft ha reso disponibile la Stagione 6 di For Honor, l'apprezzato action che si arricchisce di nuovi contenuti anche grazie all'evento speciale "Il Rito dei Campioni", che apre ufficialmente la nuova Stagione.Sulla scia di quella precedente, l'obiettivo della nuova Stagione è continuare a migliorare l'esperienza di gioco di For Honor, grazie soprattutto ad alcuni importanti ...