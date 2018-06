Ho sposato un ristorante Parla Lara | moglie di Massimo Bottura | Ma a

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) "Houn". Are al Corriere della Sera èGilmore, 50 anni, newyorchese trasferita a Modena per amore di, nuovamente insignito del premio di primo chef del mondo secondo la classifica dei "World's 50 Best Restaurants".non nasconde il suo ruolo nel successo dello chef stellato di Osteria Francescana."Sicuramente ho messo del mio in tutto quello che abbiamo fatto insieme. Quando ci siamo conosciuti, venticinque anni fa a New York, io avevo studiato storia dell'arte e cercavo un lavoro part time, lui era uno chef in anno sabbatico. Con la mia passione per la pittura ho portato un mondo parallelo nella sua vita. E negli anni lui è diventato un grande collezionista di opere, che gli hanno aperto lo sguardo in cucina: non tanto per riprodurre un quadro in un piatto, piuttosto per pensare in modo concettuale, per vedere il mondo con ...