Hamilton | ' Mercedes con alti e bassi | la Ferrari ci batte'

F1 : Hamilton - la Mercedes può crescere : 'Finora abbiamo corso sette gare e ci sono statimolti alti e bassi ha aggiunto il pilota britannico campionedel mondo, parlando delle prestazioni della sua Mercedes Unavolta bene, altre non tanto. E ...

F1 : Hamilton - la Mercedes può crescere : "Finora abbiamo corso sette gare e ci sono stati molti alti e bassi - ha aggiunto il pilota britannico campione del mondo, parlando delle prestazioni della sua Mercedes - Una volta bene, altre non ...

Formula 1 - Hamilton : 'La Mercedes può crescere nella seconda parte del Mondiale' : 'Finora abbiamo corso sette gare e ci sono stati molti alti e bassi - ha aggiunto il campione del mondo, parlando delle prestazioni della sua Mercedes - Una volta bene, altre non tanto. E questo deve ...

Hamilton-Mercedes : accordo fatto? Annuncio in Francia : Lewis Hamilton e Mercedes potrebbero finalmente annunciare il rinnovo del contratto. L’attesa è stata lunga, con voci secondo cui il pilota avrebbe voluto più soldi o un accordo inferiore ai tre anni, ma c’è stato anche chi ha scritto del passaggio a un altro team o persino di ritiro dalla F1. Stando ad Auto Motor und […] L'articolo Hamilton-Mercedes: accordo fatto? Annuncio in Francia sembra essere il primo su ...

F1 - Hamilton pronto a firmare il rinnovo : Mercedes annuncerà l'estensione del contratto già in Francia? : Lewis Hamilton e la Mercedes sarebbero pronti a ufficializzare l'estensione dell'attuale contratto in scadenza alla fine di questo campionato. Secondo quanto riportato da Auto Motor Und Sport, infatti, l'inglese avrebbe finalmente siglato il nuovo accordo, rinnovando la propria presenza all'interno del team Campione del Mondo. Una notizia importante che conferma le dichiarazioni ...

F1 - tempo di rinnovi in casa Mercedes : Hamilton e Bottas pronti a firmare il nuovo contratto : La stampa tedesca ha rivelato che i rinnovi di Hamilton e Bottas siano pronti per essere ufficializzati La line-up della Mercedes non cambierà per il prossimo biennio, è questa la certezza della stampa tedesca che parla di rinnovi imminenti sia per Lewis Hamilton che per Valtteri Bottas. La scuderia campione del mondo avrebbe ormai rotto gli indugi, facendo firmare i due piloti fino al 2020, ultima stagione di questo ciclo di power unit prima ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Sono ancora qui per vincere» : Ha perso la vetta della classifica per un solo punto a favore di Sebastian Vettel, ma mantiene comunque intatta la sua voglia di combattere e di vincere, come ha ammesso in un'intervista a Sky Sport ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è ... : Il quattro volte Campione del Mondo ha dominato in lungo e in largo non lasciando la minima speranza ai suoi rivali e surclassando Lewis Hamilton sulla sua pista preferita: il britannico si è imposto ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è un mastino : La Ferrari è tornata a ruggire, il Cavallino Rampante si riprende il posto che spetta sul gradino più alto del podio, le bandiere gialle possono sventolare festanti a Maranello. Il GP del Canada ci consegna una Rossa totalmente rinata, capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e di fare saltare il banco come in poco si attendevano: la scuderia di Maranello sembrava essere in grande difficoltà durante le prove libere, poi la svolta in ...

F1 - Wolff conferma le difficoltà della Mercedes : “Hamilton soffre le hypersoft - questo ha fatto la differenza in qualifica” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle difficoltà avute da Hamilton in qualifica, sottolineando come ogni minimo errore in questa stagione viene pagato a caro prezzo Qualifica da dimenticare per Lewis Hamilton in Canada, il pilota della Mercedes ha chiuso al quarto posto distante da Sebastian Vettel, riuscito a sua volta a riportare la Ferrari in pole a Montreal dopo 17 anni. Photo4 / LaPresse Un pomeriggio difficilissimo per il ...

F1 Mercedes - Hamilton si esalta : «Adoro questa lotta a tre» : ROMA - 'È sicuramente una lotta a tre e personalmente lo adoro'. Lewis Hamilton ha parlato a F1i e ha ammesso di divertirsi un mondo in questa stagione di Formula 1. Le tre 'grandi' hanno vinto due gare a testa nelle prime sei della stagione. La Ferrari a Melbourne e in Bahrain, la Red Bull a Shanghai e Monaco, la la Mercedes ...

F1 Mercedes - Hamilton : «In Red Bull il primo pilota è Ricciardo» : TORINO - Ricciardo alla Mercedes il prossimo anno? Per Hamilton è un'ipotesi poco probabile. Il campione del mondo di Formula 1 ha parlato del futuro. Non tanto del proprio , il contratto di Lewis scadrà alla fine di quest'anno, , quanto di quello degli avversari, a cominciare da Daniel Ricciardo, che si ...

F1 - Hamilton : «Ricciardo in Mercedes? Non credo» : ROMA - Il campione del mondo di Formula 1 Hamilton ha parlato del futuro. Non tanto del proprio , il contratto di Lewis scadrà alla fine di quest'anno, , quanto di quello degli avversari, a cominciare da Daniel Ricciardo, ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Siamo molto vicini alla firma del contratto» : TORINO - Il rinnovo del contratto tra Lewis Hamilton e la Mercedes sembra solo una formalità. Le parti infatti hanno più volte dichiarato l'intenzione di proseguire il matrimonio insieme, che ha ...