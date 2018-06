Halle | Federer ai quarti battuto Paire

Atp Halle - Federer ai quarti : Roger Federer si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Halle , Germania, , uno degli appuntamenti che precedono Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, n.1 della classifica mondiale, ha ...

ATP Halle – Federer - che sofferenza! Roger batte Paire dopo un complicato terzo set : Roger Federer accede ai quarti di finale dell’ATP di Halle: lo svizzero soffre ma supera Benoit Paire al terzo set Pomeriggio di grande sofferenza per Roger Federer. Il tennista svizzero, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Halle, ha dovuto sudare per quasi 2 ore prima di piegare le resistenze del francese Benoit Paire. Il tennista transalpino infatti, si è rivelato un osso più duro del previsto: dopo aver perso 6-3 il primo set, il ...

ATP Halle – Seppi si allena con un partner d’eccezione : l’azzurro in compagnia di Roger Federer [FOTO] : Andreas Seppi si allena ad Halle con un partner d’eccezione: il tennista altoatesino posta una foto su Instagram con Roger Federer Dopo aver superato Berrettini nella sfida d’esordio ad Halle, Andreas Seppi affronterà il tedesco Mayer. Il tennista azzurro si sta preparando alla sfida di questo pomeriggio insieme ad un partner d’eccezione: Roger Federer, impegnato anch’esso ad Halle contro Paire. I due, al termine della ...

ATP Halle – Roger Federer piega Aljaz Bedene e avanza agli ottavi : Roger Federer accede agli ottavi di finale dell’ATP di Halle: sull’erba tedesca, il campione svizzero batte Bedene in 2 set Dopo aver trionfato a Stoccarda, Roger Federer si sposta ad Halle e bagna l’esordio con una vittoria. Sull’erba tedesca, Federer tornato numero 1 al mondo, piega il giovane Aljaz Bedene (numero 72 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-3 / 6-4 in poco più di un’ora. Federer, che per avere la certezza di restare numero ...