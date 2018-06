Guerra in Libia | partite dall' Italia 550 attacchi coi droni

“Il mio nemico” - su Sky Luigi Pelazza racconta in soggettiva l’orrore dello Stato Islamico e della Guerra in Libia : Torna domenica 17 giugno alle 23.15 con il terzo e ultimo appuntamento la docu-serie “Il mio nemico”, in onda per tre settimane su Sky Atlantic HD all’interno del ciclo de “Il racconto del reale” e disponibile su Sky On Demand. Prodotto da Showlab e scritto e ideato da Luigi Pelazza, “Il mio nemico” un racconto in soggettiva, fatto attraverso l’avvincente testimonianza in prima persona di due insider, infiltrati rispettivamente tra i ...

Romano Prodi - lo schiaffo a Macron dopo le accuse all'Italia : 'Parole intollerabili da chi ha fatto la Guerra alla Libia' : Il presidente della Francia Emmanuel Macron è riuscito nell'impresa di riunire tutti gli italiani contro di sé. Anche chi non si sarebbe mai sognato di sostenere il governo Lega-M5s, come l'ex premier ...

Aquarius - Prodi contro Macron : “Parole intollerabili - la Guerra in Libia l’ha fatta la Francia” : Anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi si scaglia contro le parole di Emmanuel Macron sul caso Aquarius: "Giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Quello che ha detto il governo francese è intollerabile soprattutto da parte di chi ha causato l'inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l'ha fatta la Francia".Continua a leggere

GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia : Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno lanciato un nuovo attacco in SIRIA. Un'operazione con cui l'Occidente compie un nuovo errore, spiega FERNANDO DE HARO