romadailynews

: Gsd Casilina Bccr (#calcio): Muzi tecnico dei Giovanissimi: 'Dovrò guardare negli occhi i… - romadailynews : Gsd Casilina Bccr (#calcio): Muzi tecnico dei Giovanissimi: 'Dovrò guardare negli occhi i… - oslaz : Gsd Casilina Bccr (calcio), Muzi è il neo tecnico dei Giovanissimi B regionali: «Una bella sfida»… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Roma – Il Gsdha perfezionato l’accordo con mister Claudioche sarà l’allenatore della squadraregionali fascia B classe 2005 per la prossima stagione sportiva.di grande esperienza, 64 anni,sta per iniziare il suo 47esimo anno consecutivo su una panchina. Tantissime le società in cui ha lavorato nel suo lungo percorso. Tra queste la Vigor Perconti, il Savio, il San Lorenzo, la Vis Sezze, Spes Artiglio, Ceccano, Ciampino, Lupa Frascati, Pro Roma. Oltre ad una vasta attività ed esperienza nel settore Scuolada cui nasce il suo college privato denominato “Personal training for football players” di cui è ideatore e direttore. Inoltre Claudio, dal 2000 al 2011 sotto l’ala del direttore generale del settore giovanile Leonardo Generoso, è stato osservatore del Bari per la zona di Roma e della regione Lazio. Tra l’altro per...