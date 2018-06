optimaitalia

: #Facebook, al via i test per i Gruppi in abbonamento per contenuti esclusivi. Gli amministratori potranno creare co… - franzrusso : #Facebook, al via i test per i Gruppi in abbonamento per contenuti esclusivi. Gli amministratori potranno creare co… - OptiMagazine : Gruppi Facebook a pagamento: quanto costeranno, come funzioneranno e guadagni per gli amministratori… - angelopingerna : La foto e' dei King Crimson, ma il discorso investira' sicuramente molti altri gruppi inglesi, anche di heavy metal… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) I, o meglio dei sottospecializzati in determinati argomenti, saranno presto realtà? La sperimentazione è già partita dagli Stati Uniti: maqueste speciali community e ci sono reali possibilità di guadagno per gli amministratori?La fase di test è partita permolto settoriali per gli amantiquelli dedicati al mondo della cucina e ai genitori ad esempio. In questi specialigratuiti sono stati creati degli specifici sottodagli stessi amministratori. Questi contengono dei contenuti speciali, esclusivi ed originali per i quali andrà sottoscritto una sorta di abbonamento premium. In questa sperimentazione d'oltreoceano, ecco che l'accesso a questi extra è garantito ad un prezzo variabile da 4,99 a 29,99 dollari, in base ai casi.Arriveranno anche in Europa e dunque in Italia i ...