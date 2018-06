Grosjean | Ocon | Gasly e Sainz protagonisti del nuovo trailer di F1 2018

eurogamer

(Di giovedì 21 giugno 2018) Codemasters ha pubblicato oggi undi F1, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, in cui viene mostrato il ritorno del Grand Prix francese oltre ai piloti F1 locali che parlano della ricreazione del loro circuito di casa nel gioco. I cittadini francesi, Romain, Estebane Pierre, nonché Carlosdel team Renault Sport di Formula 1, hanno parlato con Codemasters delcircuito Paul Ricard e della loro esperienza con il gioco.Ildi F1mostra la prima, inedita, sequenza di gameplay del circuito Paul Ricard mentre i quattro giocatori si sfidano in pista e parlano delle loro esperienze."Il Grand Prix francese è sicuramente quello che aspetto davvero quest'anno", ha dichiarato il pilota del team Haas F1,. "Sarà la prima volta che correrò nel mio Grand Prix di casa e molti tifosi francesi ...