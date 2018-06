Governo | Lagarde | “I mercati sono ansiosi di capire quali saranno le politiche italiane”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) “Tutto ciò che possiamo osservare al momento è che ipiuttosto nervosi edi avere una buona comprensione di quello che sarà il mix delleitaliane in prospettiva“. Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine, è così intervenuta sul caso Italia al termine di una giornata da dimenticare per Piazza Affari crollata del 2%, maglia nera di un’Europa in affanno e, soprattutto, per i titoli di Stato con lo spread che è tornato a salire (241 punti) in scia alla forte tensione sui Btp (2,7% il rendimento) e ai timori che gli accordi di Meseberg tra Germania e Francia sul potenziamento dell’Unione possano penalizzare le banche italiane. Tra i fattori di rischio per l’economia, lache ha parlato a margine dell’Eurogruppo, ha citato “la reazione molto rapida deia quella che percepiscono come ...