Governo di estrema destra | affondo di Martina

Martina - Pd - : Italia ha Governo estrema destra - serve sinistra nuova : Roma, 21 giu. , askanews, ' serve una nuova sinistra , serve un nuovo impegno di centro sinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di destra , per me di estrema ...

Zoro attacca il Governo Lega-M5S : "È di estrema destra" : Diego Bianchi, in arte Zoro , è il volto di Propaganda Live su La7, dopo anni trascorsi in Rai, sulla terza rete, con Gazebo . Ironico e satirico come le sue trasmissioni, è stato intervistato da La ...

Il Pd tenta di reagire e scende in piazza. Orfini : "Nasce un Governo di estrema destra" : "Per la democrazia, per l'Italia. Oggi più di ieri. Parte un nuovo impegno. Vi aspettiamo tutte e tutti. A Roma dalle 17, a Milano dalle 18 #Italiachiamò". Lo scrive su Twitter il reggente del Pd Maurizio Martina, dando appuntamento al popolo dem in piazza all'indomani della formazione del governo M5S/Lega guidato da Giuseppe Conte. "Oggi nasce un governo di estrema destra tra gli applausi dei neofascisti di mezza Europa. Lo ...