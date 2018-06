GOSSIP | i ' Damellis' Giulia ed Andrea ad Anzio insieme ai genitori di lei

Blastingnews

(Di giovedì 21 giugno 2018) Cosa ci facevanoDamante eDe Lellis in un noto ristorante del litorale laziale? Apparentemente nulla, anche perché guardando sui rispettivi profili social non sono stati pubblicati commenti o foto. Tuttavia i loro fan sperano ancora in un ritorno di fiamma. C'è da dire che in effetti dopo la separazione ufficiale avvenuta il 18 aprile scorso, 'i' si sono visti per motivi di lavoro VIDEO. Ma questa volta per la coppia formatasi nel corso del programma Uomini e donne ci sarebbe una differenza, perché alla cena in questione erano presenti anche idi, l'addio ufficiale era datato 18 aprile Era il 18 aprile del 2018 quando la coppia più amata della tv si diceva addio. Lo annunciava addirittura il Tgcom, dato il grande to che avevano i due ragazzi. Da allora, anche se non è passato molto tempo, tutti i fans li hanno ti sui ...