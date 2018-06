Google potrà prevedere la data della nostra morte grazie a un algoritmo

Estensioni Chrome si potranno scaricare solo dal Web Store di Google : Google ha annunciato una modifica a come puoi installare le Estensioni del browser Chrome, non sarai più in grado di installarle all’interno del browser o dal sito dello sviluppatore. Google afferma che le Estensioni si potranno scaricare solo dal Chrome Web Store. Google Chrome: Estensioni solo dal Web Store Fino ad ora gli sviluppatori erano in grado di offrire Estensioni direttamente dai propri siti Web per essere installate ...