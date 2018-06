Gli sviluppatori di Gears of War 5 puntano al 4K e 60fps su Xbox One X e PC

Per il remake di Resident Evil 2 Gli sviluppatori hanno sperimentato le inquadrature fisse come nel gioco originale : Certamente uno dei giochi che ha attirato di più l'attenzione dei giocatori all'ultimo E3 2018 è stato il remake di Resident Evil 2, annunciato finalmente in via ufficiale da Capcom.Anche nella giornata di ieri, abbiamo avuto l'occasione di ammirare il lavoro svolto dagli sviluppatori con il celebre gioco in un video gameplay e sembra proprio che Capcom sia riuscita nel suo intento, ovvero mantenere quel senso di paura che in molti hanno provato ...

Fallout 76 : Gli sviluppatori parlano della modalità stealth e della possibilità di sparire dalla minimappa : Fallout 76 di Bethesda Game Studios, come ormai saprete, segna un interessante passo avanti per il franchise essendo completamente online, una caratteristica che sta facendo discutere parecchio i fan storici della serie e, mentre le conversazioni estese con gli NPC non ci saranno più, molti aspetti come la furtività saranno ancora importanti.Come riporta Gamingbolt, su Twitter, il responsabile del progetto Jeff Gardiner ha risposto a una domanda ...

Seconda beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata, con le Memoji e FaceTime di gruppo; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

Amazon si affida aGli sviluppatori per migliorare Alexa in italiano : (Foto: Amazon) Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’imminente arrivo in Italia di Alexa, l’assistente vocale realizzata da Amazon. Il gruppo si sta decisamente preparando a portare l’apprezzato software anche nel nostro paese, ma un passaggio fondamentale perché questo avvenga è assicurarsi di avere a disposizione una comunità di sviluppatori esterni che possa scrivere app in grado di garantire il funzionamento di Alexa con le ...

11 : 11 Memories Retold è il nuovo titolo deGli sviluppatori di Valiant Hearts ambientato nella Prima Guerra Mondiale che umanizza il nemico attraverso gli animali : Nel 2015 Joan Fanise e il suo team di Ubisoft hanno ricevuto un British Academy Games Award (BAFTA) per il loro lavoro su Valiant Hearts, un videogioco molto apprezzato e ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Per il suo prossimo progetto, chiamato 11-11: Memories Retold, Fanise sta rivisitando lo stesso conflitto.Come riporta Polygon, pubblicato da Namco Bandai, 11-11 è sviluppato in collaborazione con Aardman Animation Limited, lo stesso ...

Gli sviluppatori di Battlefield V spiegano perché nel gioco sarà inclusa una vera e propria modalità single player : Mentre altri franchise di sparatutto popolari si stanno allontanando dalla classica campagna per giocatore singolo, Battlefield, che tradizionalmente è una serie multigiocatore, sembra essere pronto a concentrarsi sull'aspetto "solista" con l'imminente Battlefield V.Durante un'intervista all'EA Play, DualShockers ha parlato con il produttore senior Lars Gustavsson, il quale ha spiegato perché lo sviluppatore ha deciso di attenersi alla modalità ...

My Friend Pedro : Gli sviluppatori si sono ispirati a Max Payne e al film Equilibrium : Il film Equilibrium e Max Payne sono stati fonte d'ispirazione per My Friend Pedro, come ha confermato lo sviluppatore Victor Agren.Come riporta inoltre One Angry Gamer parliamo di uno shooter in 2.5D contraddistinto dal famoso Bullet Time (visto in Matrix e Max Payne). Il gioco permette di utilizzare due pistole o SMG contemporaneamente, ci saranno anche altre armi per un totale di sette bocche da fuoco. Come vediamo dal trailer si potranno ...

Metro Exodus : Gli sviluppatori si concentreranno sui dettagli : La demo di Metro Exodus mostrata all'E3 2018 è stata accolta con molto entusiasmo, in molti potrebbero pensare che il titolo sia ancora lontano dall'essere completato ma si sbagliano.Come riporta Gameinformer sembra che lo sviluppo sia stato sviluppato al 100%, ora i ragazzi di 4A Games useranno questi 6 mesi rimanenti per lavorare sulla pulizia del codice di gioco e sulla stabilizzazione delle performance:"Non abbiamo mai mostrato Metro così ...

Gli sviluppatori di FIFA 19 vorrebbero confrontarsi con PES anche su Nintendo Switch : Le serie di FIFA e Pro Evolution Soccer sono sempre state rivali sul campo della simulazione calcistica, ma tra Electronic Arts e Konami solo EA ha abbracciato Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, durante un'intervista all'E3 2018, l'Associate Producer di FIFA 19, Andrei Lăzărescu, ha sottolineato che non esiste un gioco Pro Evolution Soccer su Nintendo Switch e che il team FIFA amerebbe la concorrenza anche sulla piattaforma di ...

Gli sviluppatori di Sony Santa Monica ci parlano del comparto artistico e del design di God of War : Sin dalla sua uscita un paio di mesi fa, God of War è stato un gioco straordinario con il suo fantastico gameplay e le sue immagini accompagnate da magnifici suoni. La scorsa notte, Santa Monica Studio e Gnomon School of Visual Effects, ci hanno offerto un tuffo nella creazione di God of War.Come riporta Dualshockers, l'evento è andato sicuramente in profondità andando dietro le quinte nella creazione degli incredibili ambienti e del character ...

Playground Games entrano in Microsoft : 'voGliamo diventare i miGliori sviluppatori del mondo' : Inoltre, possiamo influenzare le decisioni da prendere sul futuro delle piattaforme." "Vogliamo sfruttare la spinta dataci da Microsoft per diventare lo studio migliore al mondo. Un obiettivo ...

Playground Games entrano in Microsoft : "voGliamo diventare i miGliori sviluppatori del mondo" : Il capo di Playground Games, Gavin Raeburn, ha detto la sua riguardo i nuovi obbiettivi che lo studio si è prefissato in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft.Lo sviluppatore è ora uno studio di proprietà del colosso americano, ecc ora le parole di Raeburno riportate da MCVUK:"Ora che facciamo parte della famiglia Xbox siamo spinti a creare giochi ancora migliori rispetto a quanto fatto in precedenza".Read more…

Google dona la possibilità aGli sviluppatori di emettere rimborsi parziali : Google ha da poco aggiornato la sua Google Play Developer Console donando la possibilità agli sviluppatori di effettuare rimborsi parziali ai propri utenti. L'articolo Google dona la possibilità agli sviluppatori di emettere rimborsi parziali proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Ace Combat 7 rassicurano i fan : la data di uscita sarà svelata presto : Ace Combat 7, già provato in anteprima per voi, è atteso da molto tempo. I fan lo stavano già aspettando molto prima dell'annuncio, alcuni anni fa, e il gioco ha subito ritardi dall'inizio. Tuttavia, il titolo, che era stato originariamente annunciato come esclusiva per PS4 prima di essere annunciato anche per PC e Xbox One, riceverà presto una data di uscita, stando a quanto dichiarato dal produttore Kazutoki Kono.Come riporta Gamingbolt, ...