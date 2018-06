Gli sms della prof di Bergamo all' alunno 14enne | Ti amo | sono la tua fidanzata

Caso Parma - ecco il contenuto deGli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...

"Sono la tua fidanzata" - Gli sms della prof all'alunno 13enne : "Sono la tua fidanzata". Così scriveva la professoressa di italiano di una scuola media in provincia di Bergamo finita agli arresti domiciliari per aver fatto sesso con un suo alunno all'epoca dei ...

Parma accusato di tentato illecito : chiusa l’indagine suGli sms prima della gara con Spezia. A rischio la promozione in Serie A : La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del match tra le due squadre del 18 maggio scorso, decisivo per la promozione in Serie A della squadra gialloblu. Un successo che ora rischia di sfumare: secondo l’Adnkronos infatti, il processo di primo grado davanti al Tribunale federale avrà luogo ...

Caso Parma - le ultime novità sull’indagine legata aGli “sms” ai calciatori del Cittadella : Parma al centro di un’inchiesta a causa di alcuni sms finiti nel mirino dopo la denuncia dei dirigenti del Cittadella Il Caso Parma sembra viaggiare verso l’archiviazione. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore dalla Gazzetta dello sport, dopo l’inchiesta che ha visto coinvolto il club emiliano a seguito di alcuni sms di Ceravolo e Calaiò ai calciatori del Cittadella. Il tono di tali messaggi è stato ironico ...

Serie A Parma - la replica : «Nulla di irregolare neGli sms» : Parma - Lungo comunicato del Parma , in merito alle recente notizia di una apertura, da parte della Procura Federale, di un'indagine sulla gara contro lo Spezia , ultima giornata del campionato appena ...

Serie B - l'inchiesta sul Parma. Il club : "Nulla di irregolare in queGli sms" : Un comunicato stampa fiume per replicare alla notizia dell'inchiesta su Spezia-Parma 0-2 da parte della Procura Figc che ieri ha ascoltato due tesserati del club, Calaiò e Ceravolo, autori di ...

Inchiesta della Procura Federale - il Parma fa chiarezza : “nessuna malizia neGli sms di Calaiò e Ceravolo” : Il Parma ha voluto fare alcune precisazioni circa l’Inchiesta aperta dalla Procura Federale relativo alla partita con lo Spezia Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura Federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’Inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione degli emiliani, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia a non ...

Spezia-Parma - inchiesta Figc su alcuni sms sospetti. Gli emiliani : 'Nessuna irregolarità o malizia' : La Gazzetta dello Sport parla di "riferimenti ambigui alla prestazione in difesa dello Spezia, quasi un invito a non metterci troppo cuore magari spingendo anche sulle differenti motivazioni di ...

[Il retroscena] Gli sms di Giorgetti a Conte : "Hai dimenticato le autonomie - l'iva e l'Ilva…" : Ma ha definito il governo per quello che è: "Un premier non eletto, una coalizione non votata, un'operazione politica indifendibile secondo i criteri dei 5 Stelle prima maniera". E "il contratto di ...

Grande Fratello - l'sms in diretta di Bobby Solo che stravolge la finale : la frase che cambia la vita della fiGlia : Veronica Satti non è riuscita a vincere il Grande Fratello 2018, ma di sicuro può considerarsi soddisfatta per il risultato che le stava più a cuore: riavvicinarsi a suo padre, Bobby Solo. Dopo anni di battaglie legali e incomprensioni, i due si sono mandati messaggi a distanza di Grande distensione, fino alla finale, quando sul telefono del capostruttura Marco Doni, il cantante ha mandato un sms che ha sorpreso Barbara D'Urso nel bel mezzo ...

GF - Bobby Solo ‘apre’ alla fiGlia Veronica : l'sms e la dolce sorpresa in diretta : “Sarà un momento meraviglioso, molto commovente. Veronica non vede il padre Bobby Solo da 15 anni e può darsi che il Grande Fratello abbia mostrato a Bobby Solo chi è sua figlia, una ragazza che...

Vincenzo Spadafora - Gli sms imbarazzanti che rispuntano dal passato dell'uomo che decide tutte le mosse di Luigi Di Maio : Nel prossimo governo Lega-M5s potrebbe esserci anche un personaggio come Vincenzo Spadafora , oggi grillino fino al midollo e soprattutto uomo ombra di Luigi Di Maio , ieri fedelissimo di personaggi ...

Un SMS solidale per miGliorare l’accoGlienza dei “pendolari della salute” : @stockadobe Inizia il 20 maggio e termina il 9 giugno la campagna sms solidale #comeacasa di CasAmica Onlus, associazione impegnata da oltre 30 anni a offrire accoglienza e supporto ai numerosi “pendolari della salute” – persone ammalate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa – assieme ai loro familiari accompagnatori. In Italia, ogni anno, le persone affette da gravi patologie, che per ricevere le cure necessarie sono ...

«Emergenza sorrisi» Via aGli sms solidali : Ogni tre minuti nel mondo nasce un bambino affetto da labiopalataoschisi, il cosiddetto «labbro leporino». Le conseguenze sono l'apertura del labbro, quando non del palato, e difficoltà nel nutrirsi, nel parlare e a ...