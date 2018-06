Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno

Scioperi in aumento nel 2017. MaGlia nera al trasporto pubblico locale : Teleborsa, - Nel 2017 sono stati proclamati 2.448 Scioperi , di cui 1.617 effettuati . Lo ha detto il Garante degli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli in occasione della sua relazione a Montecitorio ...

Scioperi in aumento nel 2017. MaGlia nera al trasporto pubblico locale : Nel 2017 sono stati proclamati 2.448 Scioperi , di cui 1.617 effettuati . Lo ha detto il Garante degli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli in occasione della sua relazione a Montecitorio , ...

Le cose da sapere suGli scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno : Riguardano i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, poi gli aerei di Alitalia, Blue Panorama e Air Italy, tra gli altri The post Le cose da sapere sugli scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.

Gli scioperi dei treni - dei mezzi pubblici e degli aerei di giovedì 7 e venerdì 8 giugno : Saranno coinvolti i treni di trenitalia e Trenord e i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, tra gli altri The post Gli scioperi dei treni, dei mezzi pubblici e degli aerei di giovedì 7 e venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Fine settimana di scioperi nel settore dei treni e di tutte le attività del comparto ferroviario tra sabato 26 e domenica 27 maggio. Uno sciopero è stato voluto dal sindacato di categoria Or.S.A. ed è previsto per quattro ore, dalle 10 alle 14 di sabato: riguarda Trenitalia, Trenord e Italo. Il secondo sciopero è stato indetto dalla sigla CAT, dura dalle 22 di sabato sera alle 6 di domenica mattina e riguarda solo Trenitalia e Trenord. Lo ...

Le cose da sapere suGli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica. Trenitalia ha detto che non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Frecciabianca). Per quanto riguarda la circolazione dei treni regionali ci potrebbero invece essere cancellazioni, ritardi o variazioni, «salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori».--Tra i treni ...

Gli scioperi dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Gli scioperi dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio appeared first on Il Post.

FS Italiane - Frecce regolari in occasione deGli scioperi del 26 e 27 maggio : Teleborsa, - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitali a in occasione degli scioperi del personale del Gruppo FS Italiane proclamati da alcuni sindacati autonomi: dalla 10 alle 14 di sabato 26 ...

FS Italiane - Frecce regolari in occasione deGli scioperi del 26 e 27 maggio : Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitali a in occasione degli scioperi del personale del Gruppo FS Italiane proclamati da alcuni sindacati autonomi: dalla 10 alle 14 di sabato 26 maggio e ...

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Ce ne saranno due, il primo di quattro ore e il secondo di otto: gli orari garantiti e le altre cose da sapere The post Gli scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio appeared first on Il Post.

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 : Ce ne saranno due, il primo di quattro ore e il secondo di otto: gli orari garantiti e le altre cose da sapere The post Gli scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 appeared first on Il Post.

Infiorata a Noto - annullati Gli scioperi della polizia e dei netturbini : Gli scioperi proclamati dagli operatori ecologici e dalla polizia Municipale sono stati annullati grazie a un reciproco senso di responsabilità che ha visto impegnate le sigle sindacali e il sindaco ...

Trasporti - nuove regole suGli scioperi : 20.27 L'intervallo tra due scioperi nel settore del trasporto pubblico locale che hanno lo stesso bacino d'utenza e indipendentemente dalla sigla sindacale proclamante deve essere, tassivamente, di almeno 20 giorni contro i 10 giorni previsti con l'attuale normativa. Lo ha stabilito la Commissione garanzia degli scioperi al fine di limitare una interruzione del servizio pubblico proclamato da qualsiasi sigla sindacale.

Uiltrasporti : Garante limita Gli scioperi nel trasporto locale : Roma, 14 mag. , askanews, Il Garante degli scioperi ha deciso di limitare il diritto alla protesta nel trasporto pubblico locale. Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi,...