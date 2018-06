Gli anti-euro alle commissioni Bilancio e la seconda prova Di cosa parlare a cena

FamiGlie di migranti separate - Trump nella copertina-denuncia del Time - : Il settimanale americano dedica l'apertura alla crisi scoppiata al confine tra Usa e Messico per la politica di tolleranza zero dell'amministrazione del tycoon. Lo scatto da cui prende ispirazione l'...

Migranti - Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Strategia sbaGliata - porterà a isolamento Italia” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le loro posizioni sui Migranti: "Se ti allei con chi vuole costruire i muri finisce che chi ci rimette è l'Italia. La strategia del governo sta portando all’isolamento del nostro Paese che rischia di diventare il grande hotspot dell’Europa".Continua a leggere

[L'inchiesta] In manette il re dell'accoGlienza dei migranti che viaggiava in Ferrari e amava le barche : Per la Procura di Benevento, e per il gip che ha firmato l'ordinanza di arresto, è a capo di un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello stato e alla commissione di altri reati.

Ungheria - ok Parlamento a divieto accoGlienza migranti economici :

Migranti : qual è l'impatto economico e fiscale sui paesi europei di accoGlienza? : In un momento in cui il tema dell'immigrazione è particolarmente caldo, con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che fa la voce grossa contro l'Europa , Leggi QUI, , spunta uno ...

Migranti - Trump : a breve ordine esecutivo per riunire famiGlie :

Trump firma il decreto : famiGlie migranti possono riunirsi : Pressato dalle critiche arrivate da tutto il mondo, Donald Trump fa retromarcia. Il presidente Usa ribadisce però tolleranza zero nei confronti degli immigrati clandestini -

Usa - Trump firma decreto per tenere unite famiGlie migranti : "Pentagono costruirà strutture per ospitarle"

Migranti - Obama : ci mettiamo nei loro panni o distoGliamo lo sguardo?

E' Festa della musica neGli aeroporti italiani : dalla classica al jazz tantissimi Gli eventi : Nei terminal degli scali che hanno aderito all'iniziativa saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti, concerti e spettacoli musicali di diverso genere con repertori che ...

Salvini toGlie la scorta a Saviano?/ Nuovo affondo su Facebook : "Preferisco antimafia coi fatti - non a parole" : Salvini toglie la scorta a Saviano? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:46:00 GMT)

Siamo tutti un po’ Messi : aspiranti campioni - che toppano Gli appuntamenti decisivi con la vita : Nessuno vuole essere Robin. Tradotto: tutti ambiamo a diventare Batman, il protagonista, non l’aiutante. Noi, proprio come Leo Messi, che sin da bambino sogna di trascinare l’Argentina a quel titolo Mondiale che le manca dal 1986. La Pulce, nonostante i 169 centimetri, ha preso sulle spalle la sua Nazionale anche a Russia 2018: d’altronde lui è il «supereroe» che ogni giovane calciatore spera di diventare, con oltre 700 gol realizzati in ...

Viaggi & Turismo : aprono per la stagione estiva Gli impianti di risalita in Valgerola : Il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno informa che sabato 23 giugno aprono, per la stagione estiva, gli impianti di risalita a Pescegallo, in Valgerola. La seggiovia sarà attiva fino ai primi di settembre. Fino a domenica 22 luglio solo nel weekend, dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17, mentre da sabato 28 luglio fino a domenica 2 settembre gli impianti saranno aperti tutti i giorni, con i medesimi orari. Con il clima degli ultimi ...