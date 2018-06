Gli 8 talenti in cerca di riscatto ai mondiali 2018

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) C'è chi vuole scrollarsi di dosso l'etichetta di enorme talento incompreso. E chi, invece, ha dovuto fare i conti con la sfortuna e con una carriera costellata di infortuni. Sono i 10 giocatori indial mondiale. Ecco le loro storie.Marco Reus (Germania)Il suo soprannome in Germania dice tutto: "The Comeback Kid", il ragazzo dei ritorni. Marco Reus è forse uno dei giocatori più sfortunati al mondo: quaranta infortuni nel giro di dieci anni, l'ultimo dei quali lo ha tenuto ai box addirittura per 10 mesi. Ma poi, come al solito, è tornato a regalare assaggi di classe ai tifosi del Borussia Dortmund, con 7 gol in 11 presenze che gli sono valsi la convocazione al mondiale. Una gioia che, manco a dirlo, gli era stata negata dagli acciacchi al Mondiale 2014 e all'Europeo 2016. In Russia dunque, per il tedesco scatta l'ora della rivincita. ...