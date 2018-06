Giuseppe Conte | la ' triangolazione con il Quirinale' | patto segreto | chi fanno fuori dal

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - la telefonata di fuoco : 'Qui nessuno fa schedature o censimenti' : Prima c'è stata la nota ufficiale , poi la telefonata . Il premier Giuseppe Conte ha deciso di uscire allo scoperto sulla questione della 'schedatura dei rom' , per mettere i puntini sulle 'i' e anche ...

Giuseppe Conte furioso : l'Europa ci vuole mandare tutti i richiedenti asilo : ' Forte irritazione' a Palazzo Chigi su come il dossier, se la bozza Ue che sta uscendo nelle ultime ore venisse confermata, sarà trattato nel corso del vertice informale di domenica a Bruxelles per ...

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Censimento rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Giuseppe Conte e quell'sms a Salvini 'Così non reggiamo - adesso devi...' : 'Questa è veramente troppo, supera ogni limite'. E ancora: ' Così non reggiamo, devi rettificare' . Così il premier Giuseppe Conte , ieri, prima di salire sull'aereo di Stato che lo avrebbe portato a ...

“Ma è proprio lui”. La foto a sorpresa di Giuseppe Conte : Da quando il nuovo governo si è insediato e il nome del premier scelto dalle forze congiunte di Lega e Movimento Cinque Stelle è stato reso ufficiale, le attenzioni delle testate di tutta Italia si sono concentrate sulla figura di Giuseppe Conte, chiamato a ricoprire un ruolo particolarmente delicato in un momento in cui i cittadini hanno espresso con il voto tutto il loro disappunto rispetto alla vecchia classe politica. Il nome di ...

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Vertice Italia-Germania, Angela Merkel: “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte: “O soluzioni o finisce Schengen” Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell’incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: “La Germania […] L'articolo Vertice ...

Giuseppe Conte da Angela Merkel : 'Immigrazione - soluzioni dall'Europa o via ai respingimenti' : Orientare i fondi europei per finanziare le misure di sostegno all'inclusione sociale, compreso il reddito di cittadinanza . È quanto il premier Giuseppe Conte ha detto alla cancelliera tedesca Angela ...

Giuseppe Conte chiede ad Angela Merkel i soldi per il reddito di cittadinanza : Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà nell'Unione europea. È questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la proposta che il premier Giuseppe Conte porterà a Berlino sul tavolo del vertice con la cancelleria Angela Merkel.Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.

Stadio della Roma - l'inquietante retroscena sul premier Giuseppe Conte : Lanzalone poteva prendere il suo posto : Nelle ore convulse precedenti all'incarico ricevuto da Giuseppe Conte al Quirinale, c'erano altri nomi nella lista dei grillini pronti a sedersi sulla poltrona del presidente del Consiglio ben più ...

Emmanuel Macron - la frase sussurrata a Giuseppe Conte : 'So che il problema di Salvini' : L'errore fatale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato quello di accettare alla fine di far visita al presidente francese Emmanuel Macron , nonostante gli insulti piovuti da Parigi sul ...

Migranti - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Macron : “Cambiamo Dublino - nessuno in Ue può lavarsi le mani” : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron ha dato vita a un'intesa sui temi di Migranti ed Eurozona. Conte annuncia che proporrà una modifica al regolamento di Dublino: "In Europa nessuno può lavarsi le mani". Accordo anche sui centri di protezione europea nei paesi d'origine, mentre Macron ribadisce dopo il caso Aquarius: "L'Italia non può bypassare il diritto internazionale, serve un ...

Donald Trump elogia Giuseppe Conte : "Fantastico" : "Il nuovo presidente del Consiglio italiano è fantastico". A dirlo è il presidente americano Donald Trump, parlando ai microfoni di Fox News. Trump ha incontrato Conte per la prima volta in Canada, al G7. "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi" ha aggiunto.Trump ha tenuto una linea estremamente dura sull'immigrazione e punta ancora a costruire un muro lungo il confine tra Usa e Messico per fermare l'ingresso su suolo ...